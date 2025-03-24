開放宜蘭冬山河從事水域遊憩活動有共識 部分河道供選手練習
宜蘭縣政府去年10月7日預告公告，開放冬山河水域可以從事遊憩活動，但冬山河是輕艇、西式划舟等水上運動的主要練習場域，為安全起見，四大水上運動委員會要求玩家與選手使用河域應該區隔，以免碰撞危險。縣府今天邀集相關單位討論達成共識，大約畫出長2公里河道給選手練習，近日確定時段及區域後4月底正式公告。
開放水域聯盟對於開放冬山河水域遊憩活動陳抗多年，訴求全面開放，但是縣政府去年預告公告之後，接獲四大水上運動委員會提出不同意見，要求兼顧水上運動選手使用河域安全，雙方未達共識，以致縣府未正式公告。
縣政府工商旅遊處上周五通知相關單位今天開會討論，但開水聯盟不滿太晚告知開會時間，一度揚言今天到場抗議縣府粗暴行為，呼口號、焚燒船隻，警方得知今到場戒備，但經過縣府溝通後玩家打消抗議，僅派員出席會議。
四大委員會原本主張從事水上運動河道長度3、4公里，但經過不斷協調退縮，最後達成在高速公路橋往下游，直至水上運動訓練中心之間，長度大約2公里河道給選手練習，而且在沒有比賽時段，讓出右側約10公尺的河道給遊憩玩家使用。
達成4項共識，結論如下：
1，安平坑排水、五股排水、及平行排水，維持納入水域遊憩活動開放範圍；其中五股排水及平行排水，禁止穿越及操作沿岸水門及抽水站等農田水利設施。
2，冬山河主河道，於高速公路橋往下游一定範圍與水上運動訓練中心之間，距離右岸10公尺的範圍，除了水上運動比賽外，開放水域遊憩活動，其中高速公路橋往下游一定範圍，請工旅處、海洋大學、冬山河周邊相關協會及教育處、水上運動四大委員會於一周內現勘確認，列入正式公告。
3，冬山河主河道，於高速公路橋往下游一定範圍與水上運動中心之間，請教育處、水上運動四大委員會，確認於水上運動比賽及練習訓練時間之外，得以開放全河道開放水域遊憩活動的時間，交由工旅處另行公告。
4，請工旅處依前述結論，彙整開放水域遊憩活動範圍及內容，4月底前完成冬山河水域遊憩活動正式公告。
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