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基隆行人事故3成6肇因穿越車道 設雙柱護欄防止

中央社／ 基隆24日電

基隆市今年以來共發生93件行人事故，其中3成6肇事主因為行人未依規定穿越車道，市府已在明德一路及仁一路設置「雙柱型彈性護欄」，避免行人違規穿越車道發生交通事故。

基隆市交通警察隊組長楊弘亮今天表示，朱姓男子1月24日下午5時10分在七堵區明德一路119號前穿越雙向四車道欲到對向時，遭直行機車撞擊後，機車騎士及朱男均送醫。

楊弘亮指出，統計今年1月1日至今天，基隆市共發生93件行人事故，其中34件行人為肇事主因，占比約3成6，分析34件全都是行人未依規定穿越車道，經相關單位會勘後，市府交通處已於3月15日在明德一路（崇禮街至自治街口）設置「雙柱型彈性護欄」。

楊弘亮表示，市府並於2月6日將仁一路（仁一路37巷口至仁一路、愛九路口）原有軟質分向桿，改為設置「雙柱型彈性護欄」，分析基隆市行人違規熱點分別在孝四路、孝二路及愛三路，市府正評估在孝四路設置「雙柱型彈性護欄」，並研議配合人行環境改善工程，在光明路設置「雙柱型彈性護欄」。

交通警察隊表呼籲，行人過馬路務必走行人穿越道，切勿闖紅燈或任意從路段中穿越，警方除推行「行人有序」嚴正執法政策外，將持續會同市府相關單位改善交通環境，打造更安全的交通環境。

基隆 行人 車道

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