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成本低效益高 宜蘭市公所補助FRP資材 提升青蔥產量增逾3倍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市與農會舉辦建構蔬菜生產新模式資材運用觀摩會，由產銷班長吳錫雲（右一）展示FRP隧道棚設施使用成效，青蔥的年供貨量增加超過3倍。記者戴永華／攝影
宜蘭市與農會舉辦建構蔬菜生產新模式資材運用觀摩會，由產銷班長吳錫雲（右一）展示FRP隧道棚設施使用成效，青蔥的年供貨量增加超過3倍。記者戴永華／攝影

缺乏務農人力，造成蔬菜產量下滑，宜蘭市公所2年前補助市農會協助農民建構玻璃纖維強化塑膠簡易資材，其成本低、收納方便，非常適合宜蘭多雨氣候，提升青蔥供貨量增逾3倍，即便在濕冷環境很難栽種的「冰花」也增產50%。今天公所與農會舉辦示範觀摩，未來將持續推廣，盼鼓勵青農返鄉。

玻璃纖維強化塑膠又稱「FRP」，有別於架設一座溫室動輒上百萬元的高成本，把FRP張開或收納都非常方便，小農一個人就可完成操作。宜蘭市公所為協助小農建立穩定的作物生產模式，從自112年11月啟動「建構蔬菜生產新模式資材補助計畫」，經過兩年試驗，發現申請補助建構FRP的農民都有不錯收益。

市公所今天與市農會在七張地區舉辦「宜蘭市建構蔬菜生產新模式資材運用觀摩會」，由產銷班班長吳錫雲展示FRP隧道棚設施使用成效，相較於112年，青蔥去年的市場供貨量從3835公斤提升至1萬2670公斤，增產超過3倍。

除了青蔥栽培表現亮眼外，農友游訓明也分享他前年引進有「鑽石花」之稱的蔬菜—冰花試種，這類蔬菜適合冷涼環境，卻不耐宜蘭的多雨水，他為了改善生長條件，使用FRP隧道棚設施並搭配透明塑膠棚布防雨，成功提升栽培效益，今年初收益增加50%。

補助計畫推出至今，受益農友30餘戶，且搭配今年新增補助項目，包括捕蟲燈座及防蟲網，以物理性防制方式有效減少田間害蟲，市公所盼導入簡易好用的農業資材，創造更有利的蔬菜生長環境。

市長陳美玲陪同農民走入田間，實際了解栽種情形，她表示，這場觀摩會不僅促進交流與分享成功經驗，更期望透過補助農業資材的運用，提升農業韌性與帶動產業升級，吸引有興趣的青農返鄉務農，有助於解決農村人力不足與農作產量下滑的問題，達到永續農業。

農友游訓明栽種出來的「冰花」，品質非常好，製作生菜等料理都很美味。記者戴永華／攝影
農友游訓明栽種出來的「冰花」，品質非常好，製作生菜等料理都很美味。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所補助市農會協助農民建構玻璃纖維強化塑膠簡易資材，成本低、收架方便，非常適合宜蘭多雨氣候，農民使用之後，提升青蔥產量增逾3倍。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所補助市農會協助農民建構玻璃纖維強化塑膠簡易資材，成本低、收架方便，非常適合宜蘭多雨氣候，農民使用之後，提升青蔥產量增逾3倍。記者戴永華／攝影
游訓明使用FRP隧道棚設施並搭配透明塑膠棚布防雨，提升冰花的栽培收益增加50%。記者戴永華／攝影
游訓明使用FRP隧道棚設施並搭配透明塑膠棚布防雨，提升冰花的栽培收益增加50%。記者戴永華／攝影
農友游訓明分享他栽種的冰花，這類蔬菜適合冷涼環境，卻不耐宜蘭多雨水，他使用FRP隧道棚設施並搭配透明塑膠棚布防雨，提升栽培收益增加50%。記者戴永華／攝影
農友游訓明分享他栽種的冰花，這類蔬菜適合冷涼環境，卻不耐宜蘭多雨水，他使用FRP隧道棚設施並搭配透明塑膠棚布防雨，提升栽培收益增加50%。記者戴永華／攝影
農民對於玻璃纖維強化塑膠（FRP）有興趣，今天踴躍出席觀摩會。記者戴永華／攝影
農民對於玻璃纖維強化塑膠（FRP）有興趣，今天踴躍出席觀摩會。記者戴永華／攝影
宜蘭市兩年前補助農民建構FRP簡易資材，簡便好用，很適合宜蘭多雨氣候，今天與市農會舉辦示範觀摩，未來將持續推廣，盼鼓勵青農返鄉。記者戴永華／攝影
宜蘭市兩年前補助農民建構FRP簡易資材，簡便好用，很適合宜蘭多雨氣候，今天與市農會舉辦示範觀摩，未來將持續推廣，盼鼓勵青農返鄉。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲陪同農民走入田間，實際了解FRP隧道棚的使用栽種情形。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲陪同農民走入田間，實際了解FRP隧道棚的使用栽種情形。記者戴永華／攝影

宜蘭 農會 農民 青農

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