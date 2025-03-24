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民眾返家掃墓與選擇出國觀光 花蓮清明連假住房率僅3成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
下周就是清明節4天連假，花蓮縣住房率平均只有3成，旅宿業者表示，清明節與中秋節一樣，是大家返鄉掃墓的假期，加上許多人選擇出國旅遊，因此住房率偏低。本報資料照片
下周就是清明節4天連假，花蓮縣住房率平均只有3成，旅宿業者表示，清明節與中秋節一樣，是大家返鄉掃墓的假期，加上許多人選擇出國旅遊，因此住房率偏低。本報資料照片

下周就是清明節4天連假花蓮縣住房率平均只有3成，旅宿業者表示，清明節與中秋節一樣，是大家返鄉掃墓的假期，加上許多人選擇出國旅遊，因此較往年住房率偏低，少了約4成，花蓮住房率仍持續低迷。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全縣初估4月3日住房率3成，4月4日有4成，4月5日僅有2成，跟往年的清明連假6成5到7成相比少了許多。主要原因是清明節要掃墓，本來就不是會出遊的假期，加上部分遊客在228連假玩過了，短時間不會特別到花蓮觀光；另外清明節大家會選擇返鄉，即使是想要出遊的人，也可能買不到車票而取消旅遊計畫。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，清明連假住房率約有4成，跟前年相比比較低，前年住房率有到7成左右，之前跟旅行社聊天，這一兩年不管是團課還是散客，訂房的速度比較慢，以往公司行號要團體旅遊，2個月前就要訂房，目前速度變比較慢；散客在2周前訂房，現在都在1周前甚至3天前才訂房，旅遊模式型態有改變。而出國旅遊還是占大宗，廉價航空機票便宜，大家都會選擇出國，這是旅遊的趨勢。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，清明連假住房率僅有2成，同樣是因為出國風潮興盛，國旅市場較少，不過這幾天訂單應該還會陸續進來。

出國旅遊 花蓮 連假

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