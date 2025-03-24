【即時短評】汐東線動工基隆捷運呢？基隆憂心為人作嫁

基隆捷運由基隆催生多年成案發展至今，沒想到搭「順風車」的汐東線卻搶先風光動工，基隆捷運還陷入經費、發包及設變電廠爭議。汐止人夢想成真，但基隆人的捷運夢還在未定之天，地方兩樣青。有待侯友宜、謝國樑會面化解基隆人疑慮，盼真正攜手拚今年核定、動工。

汐止民生線在地喊了23年，一度被稱「盲腸線」，歷經北北基三市與交通部會商，侯友宜一肩扛起興建基捷主責，汐東線與民生線也分割各自推動，汐東線先發包開工，未來串接北市、基隆捷運路線。

基隆捷運更是基隆人爭了30多年的夢想，先有基捷規畫才催生出汐東線共構，目前基本設計工程經費已報中央核定，還待中央支持通過才能讓工程發包。但基隆人憂心變「丟包」，新北解決汐止交通惡夢，基捷更關乎基隆未來城市發展，經費如增至千億以上如何分擔沒有定案，恐成未來重大變數，2032年能否一起完工畫上問號。

侯友宜、謝國樑同為國民黨市長，都喊北北基桃共同生活圈，兩市府定期一起開會，卻還爆出爭議，隔空喊話，興建階段就已出現歧見，未來如果市長換不同黨時，溝通恐更困難重重，尤其未來營運盈虧如何負擔更是關鍵，至今沒說清楚，基隆財政比不上新北，地方擔心成財政無底洞。

不只核定期程未定，基隆議長童子瑋與謝國樑對第二階段八堵到基隆段是否廢台鐵主張相反，路線之爭浮上檯面，府會爭得面紅耳赤，為下屆市長之爭埋伏筆，但如流於選舉捷運恐失焦，非基隆人之幸。

地方主張「不拆段、不脫鉤、不降格」，謝國樑認為「目前往好的方向進行」，侯謝約好會面，盼早日說明後續進度，對未來發包的方式和期程找出更有效率的方式，提出基隆人接受的方案，不要本位主義，證明是一個團隊；謝國樑也要拿出堅定捍衛的態度，否則地方已揚言抗議不會同意設變電廠，基隆不能被犧牲「為人作嫁」。