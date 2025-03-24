基隆新住民健走 3千人同樂

全國新住民健走暨嘉年華活動昨在基隆登場，號召3000多人沿著田寮河畔健行，聚集在國門廣場欣賞節目演出，品嘗各國美食及摸彩。基隆市長謝國樑出席同樂，希望大家多運動，讓身心靈都健康。

這場活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦。參加民眾一早在基隆田寮河玉兔橋集合後，沿著河畔健行，最後穿過海洋廣場，前往設置主舞台的國門廣場。

謝國樑和中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦洲、總會創會長鄭家福等人都出席活動，謝國樑感謝總會對各項運動的支持，市府兒少處長林麗蟬是來自柬埔寨的新住民，林麗蟬昨也代表市府一同參加。

現場宛如小小聯合國，新住民社團成員昨相約穿著家鄉傳統服飾參加，並表演節目，呈現不同國家的文化風情。

主辦單位也在國門廣場規畫攤位，由基隆市新住民公益多元發展協會等團體，分別供應多國美食給民眾品嘗。新住民公益多元發展協會總幹事余成連說，和她一樣來自中國大陸的理事長印萍號召成立協會，像母親節等時機會辦活動，有如是大家的「娘家」，讓新住民在異鄉生活多了一分依靠。

鄭錦洲說，體育會除了承辦這場新住民活動，4月12日起還會籌辦多項分區健走、全國舞藝賽，以及柔力球、太極拳觀摩賽等，歡迎民眾參加。