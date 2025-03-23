再出發！陳歐珀創辦台灣希望智庫成立周年 展現高人氣

民進黨前立委陳歐珀創辦的台灣希望智庫今舉辦成立周年活動，30幾個支持理念的希望夥伴團體參與，把會場坐滿，展現高人氣。面對是否參選2026縣長？陳歐珀表示，現階段最重要是走訪傾聽民意，政治不是1個人走100步 ，而是100個人走1步，期待透過「愛與良善」讓宜蘭再起、改變宜蘭，展現政治新氣象。

陳歐珀近來勤跑基層，多次強調「政治無他，愛與良善而已」，日前也曾說過黨中央的縣長人選提名機制尚未確定，「如果人民有需要，會全力以赴」。今天他面對支持智庫理念的希望夥伴，首度提到2023年4月發生的im.B詐騙案爆發沒幾天，他就宣布退選立委。

陳歐珀表示，直到去年8月司法偵辦結果，證明他沒有涉案，還他清白，回顧他宣布退選時，很多人罵他笨，「你出來選一定會上的，你又沒怎樣，..」，但他心想，萬一他沒選上，宜蘭這席立委怎麼辦？若影響總統選舉怎麼辦？在此情況下，他身為宜蘭人要有識大局的觀念，所以截然宣布退選，一起輔選陳俊宇順利接棒，賴總統在宜蘭票數開得非常棒，當時的初發心，對選舉結果也覺得很高興。

今天希望智庫成立周年活動，產業界、社福界、社團界等32個民間社團共襄盛舉，氣氛熱絡，陳歐珀頒發感謝狀，感謝希望夥伴力挺「愛與良善」理念，展現凝聚力與對宜蘭未來發展的期許。

與陳歐珀亦師亦友的前縣議員賴瑞鼎表示，「感謝是愛心的第一步」、「愛是一切行動的初心」，歐珀的母親從小就教育他要記得別人的恩情，寧可吃虧也不要占人家便宜，養成歐珀寧願犧牲自己不計較的個性，即便在激烈選戰中，也不會算計陷害對手，陳歐珀過去在爭取基礎建設、醫療交通與觀光產業方面貢獻良多，勉勵希望智庫持續努力，讓宜蘭發展更上層樓。

立委陳俊宇肯定陳歐珀過去為宜蘭爭取的預算與苦心，他會傳承與接續持續為宜蘭爭取建設，顧好宜蘭。台灣智庫董事呂曜志表示，團結地方與地方智庫的經營不易，尤其在資源有限的情況下，能在1年內展現成果，讓人感佩。