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基隆區漁會幹部改選結果出爐 4月15日選舉新任理事長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供

基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將召開會員代表大會選出理、監事，再由理監事會議選舉理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助，期許新任漁會幹部與代表，持續與市府推動漁業發展。

產發處表示，本屆基隆區漁會選舉共有4405名漁民具投票權，昨天設置12處投開票所，投票率34%，順利選出33名會員代表及6名漁民小組長。區漁會預計4月7日召開第會員代表大會，選出9名理事及3名監事，4月15日再召開理監事會議，選舉理事長及常務監事，並進行總幹事遴聘作業。

今年選出的新任基隆區漁會會員代表名單為黃志強、陳明欽、蔡健忠、石正財、簡豐堅、黃茂林、陳怡宏、鄭明山、陳玉柱、杜燦雄、楊逸富、蕭乾文、簡建輝、池漢坤、王民權、吳進達、阮松茂、江清、魏君龍、游日興、楊儒順、林寬仁、簡士迪、李池永、林宗榮、王銘宏、張源堂、張玉枝、楊雙全、張文村、張福壽、王明俊和單連強。漁民小組長名單為邱美秀、莊清日、陳明貴、于秀娥、楊淑芬、王幸子。當選名單以基隆區漁會公告為準。

林鼎超昨天在現任漁會理事長簡建輝、常務監事游日興及總幹事陳文欽陪同下，前往投開票所視察投票情況，慰勞工作人員的辛勞。產發處副處長蔡馥嚀表示，市府將持續與新任漁會團隊攜手合作，關注漁業發展及轉型提升漁民福祉，促進漁業永續發展。

當選漁會於3月22日舉辦第19屆漁民小組及會員代表選舉，順利選出33位會員代表及6位漁民小組長。基隆市政府產業發展處處長林鼎超表示，本次選舉圓滿完成，感謝漁會團隊的辛勞，並期許新任漁會幹部與代表能夠持續為本市漁民服務，推動漁業發展。

基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將將選舉理、監事及理事長、常務監事。基市府產業發展處長林鼎超今天感謝漁會長年協助。圖／基市府產業發展提供
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基隆 漁民

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