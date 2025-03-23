綠大咖一連兩天現身花蓮 藍議員籲關心建設勿只喊口號

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨昨天到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報資料照片
民進黨昨天到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。本報資料照片

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍，在花蓮舉辦「人民是頭家」宣講，攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁；今天「花蓮女兒」副總統蕭美琴到花蓮參加路跑。藍營議員質疑，連兩天綠營在花蓮都有動作，但都是喊口號，應要關心地方建設；綠營議員則回應，中央經費已有提升，是藍白立委刪預算耽擱建設。

花蓮縣瑞穗鄉農會今天舉行「柚花追香路跑」，蕭美琴曾擔任花蓮立委時，2019年3月參加柚花飄香馬拉松，這次去年就報名參賽。她說，過去住在花蓮的時候參加柚花路跑，當時在鶴岡山上，跑在很香的柚子園裡，聞著陣陣的花香，期待這次再度參與。

國民黨縣議員林玉芬表示，副總統今天參加路跑關心花蓮，但過去蕭美琴支持的花東快，到現在還沒通過，懷疑中央是不是嫌棄花蓮票數少，更呼籲民進黨想要花蓮人的支持，要先耕耘才有收穫。

林玉芬說，花蓮福利與建設是執政黨首先要關心的，不能只有口頭上喊一喊，應該以民眾福祉為優先；尤其在交通上，花蓮要進出農特產品非常不方便。這次罷免是無差別罷免，是綠營要達到政治目的，應該要尊重本屆立委選舉支持的民眾，而不是一直鼓吹罷免。

民進黨縣議員胡仁順指出，這10年以來，中央給花蓮的經費從200億元，提升至323億元，在地方建設上經費不會少，但現在很多縣道、產業道路修繕，在去年風災後都還沒修好，跟不上民眾行的需求，花蓮縣政府要再加把勁。

胡仁順說，中央藍白立委刪預算，很多建設計畫都被耽擱，「花東快當然沒那麼快」，更何況交通部已否認退回可行性評估，沒有說不要做。他也提到，昨天民進黨在花蓮市自由廣場辦活動，聽聞傅崐萁與縣長徐榛蔚昨晚就在旁邊的餐廳與巡守隊聚餐，懷疑是在綁樁、固樁，代表傅也會擔心被罷免潮影響。

副總統蕭美琴（左五）今天參加花蓮柚花追香路跑，開跑前與民眾合影。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（左五）今天參加花蓮柚花追香路跑，開跑前與民眾合影。記者王思慧／攝影

罷免 花蓮縣政府 議員

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