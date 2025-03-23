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蕭美琴懷念柚花香 今到花蓮參加路跑完賽6公里

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統蕭美琴在賽前走訪在地農特產攤位，與攤商聊天與合影，也自掏腰包支持在地小農。圖／民眾提供
副總統蕭美琴在賽前走訪在地農特產攤位，與攤商聊天與合影，也自掏腰包支持在地小農。圖／民眾提供

花蓮縣瑞穗鄉農會今天舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴特別前往完成6公里路跑。蕭美琴說，過去參加過柚花馬拉松感覺很好，因此這次到瑞穗參與，403地震後需要大家支持地方觀光與經濟。她在賽前到農特產攤位自掏腰包買產品，支持在地小農。

今天一早天還沒亮，瑞穗國小聚集約2、300位跑者，蕭美琴與民眾一起做暖身操，這次選手號碼「6666」也象徵順順利利，蕭美琴為21公里組選手鳴笛，宣布路跑活動正式開始。

談及這次到瑞穗參加路跑的原因，原來蕭美琴擔任花蓮立委時，2019年3月參加柚花飄香馬拉松。她說，過去住在花蓮的時候參加柚花路跑，當時在鶴岡山上，跑在很香的柚子園裡，聞著陣陣的花香，非常期待這次再度參與。

蕭美琴說，403地震後，更需要外界的溫暖，透過活動盼帶動地方觀光與經濟發展，感謝大家的參與。這次參賽不只是副總統的身分，更是選手的角色跟大家一起跑，開玩笑說民眾可盡情超越她；同時邀大家感受瑞穗陽光與柚花芳香。

蕭美琴在賽前走訪在地農特產攤位，與攤商聊天與合影。她說，花蓮農產品很棒，在擔任駐美代表時，大力向外賓推薦的，就是世界冠軍花蓮蜜香紅茶，更特別送給外賓品茶。

花蓮縣瑞穗鄉農會舉行柚花追香路跑，分為老欉組21公里、青欉組12公里、柚花組6公里，為凸顯活動特色，今年更增加變裝組，參加者以文旦、柚花為主題變裝，可獲得農會加碼送文旦禮盒。農會也提供跑者柚花、文旦特色的補給品，及在地特色美食等；完賽後現場有產業嘉年華的市集活動，邀請在地小農、青農文創市集及鄰近農會擺攤。

副總統蕭美琴（右三）今天參加花蓮柚花追香路跑，賽前為21公里組鳴笛開跑。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（右三）今天參加花蓮柚花追香路跑，賽前為21公里組鳴笛開跑。記者王思慧／攝影
談及這次到瑞穗參加路跑的原因，副總統蕭美琴說，過去住在花蓮的時候參加過，當時跑在很香的柚子園裡，聞著陣陣的花香，非常期待這次再度參與。記者王思慧／攝影
談及這次到瑞穗參加路跑的原因，副總統蕭美琴說，過去住在花蓮的時候參加過，當時跑在很香的柚子園裡，聞著陣陣的花香，非常期待這次再度參與。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（左五）今天參加花蓮柚花追香路跑，開跑前與民眾合影。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴（左五）今天參加花蓮柚花追香路跑，開跑前與民眾合影。記者王思慧／攝影

花蓮 蕭美琴 路跑

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