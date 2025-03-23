瑞穗柚花追香路跑 副總統：我不是第一次參加

副總統蕭美琴今天參加花蓮瑞穗鄉柚花追香路跑，她說，此項活動不是她第一次參加，過去也跑過，聞著柚花香跑步健康舒暢；也指出，去年0403地震後花蓮特別需要大家溫暖支持。

瑞穗鄉柚花追香馬拉松自2019年開始舉辦，今年來到第7屆，主辦的瑞穗鄉農會與同樣產文旦柚的麻豆區農會合作，3月16日在台南麻豆開跑，今天則邀請各地選手一起參與賽事，透過路跑活動，讓大家更認識在地特色，同時推廣文旦柚產業。

蕭副總統清晨6時許來到瑞穗國小活動場地，與跑者們一起暖身並與小農攤商寒暄拍照。她表示，自己擔任駐美代表時，最愛向外賓推薦的就是花蓮農產品。

副總統致辭，稱讚瑞穗鄉是一個美麗又適合大家運動的地方，她說：「今天不是我第一次參加柚花路跑，我以前住在花蓮的時候也曾經參加過，當時是在鶴岡山上跑步，柚子田裡聞著陣陣花香，一直非常期待可以再次參與。」

副總統指出，特別謝謝來自外縣市好朋友們一起來參加，花蓮去年0403地震後特別需要大家的溫暖，來到花蓮參加柚花追香路跑，除了是健康運動外，還有許多農特產品，也值得大家一起來品味、分享。

副總統說：「我今天不只是副總統身分來為瑞穗鄉親加油，更重要的是，我今天也是選手，所以我會跟大家一起跑，你們可以盡量跑得快一點，跑在我前面、跑贏我都是值得鼓勵」，大家一起加油、一起享受今天瑞穗的陽光及柚花香。

瑞穗鄉農會表示，賽事將近1100人參與，路跑組別分為21K、12K、6K、變裝組、接力組，以及文旦裝趣味跑，除有台灣各地選手參賽，還有比利時、英國、香港、美國、日本等地選手也來共襄盛舉。