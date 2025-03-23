快訊

00878、0056、00919…三檔2024年總費用率超過45億！Jet Lee：台灣投資人真的很有錢

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

瑞穗柚花追香路跑 副總統：我不是第一次參加

中央社／ 花蓮縣23日電

副總統蕭美琴今天參加花蓮瑞穗鄉柚花追香路跑，她說，此項活動不是她第一次參加，過去也跑過，聞著柚花香跑步健康舒暢；也指出，去年0403地震後花蓮特別需要大家溫暖支持。

瑞穗鄉柚花追香馬拉松自2019年開始舉辦，今年來到第7屆，主辦的瑞穗鄉農會與同樣產文旦柚的麻豆區農會合作，3月16日在台南麻豆開跑，今天則邀請各地選手一起參與賽事，透過路跑活動，讓大家更認識在地特色，同時推廣文旦柚產業。

蕭副總統清晨6時許來到瑞穗國小活動場地，與跑者們一起暖身並與小農攤商寒暄拍照。她表示，自己擔任駐美代表時，最愛向外賓推薦的就是花蓮農產品。

副總統致辭，稱讚瑞穗鄉是一個美麗又適合大家運動的地方，她說：「今天不是我第一次參加柚花路跑，我以前住在花蓮的時候也曾經參加過，當時是在鶴岡山上跑步，柚子田裡聞著陣陣花香，一直非常期待可以再次參與。」

副總統指出，特別謝謝來自外縣市好朋友們一起來參加，花蓮去年0403地震後特別需要大家的溫暖，來到花蓮參加柚花追香路跑，除了是健康運動外，還有許多農特產品，也值得大家一起來品味、分享。

副總統說：「我今天不只是副總統身分來為瑞穗鄉親加油，更重要的是，我今天也是選手，所以我會跟大家一起跑，你們可以盡量跑得快一點，跑在我前面、跑贏我都是值得鼓勵」，大家一起加油、一起享受今天瑞穗的陽光及柚花香。

瑞穗鄉農會表示，賽事將近1100人參與，路跑組別分為21K、12K、6K、變裝組、接力組，以及文旦裝趣味跑，除有台灣各地選手參賽，還有比利時、英國、香港、美國、日本等地選手也來共襄盛舉。

文旦 花蓮 路跑

延伸閱讀

茶與咖啡共譜旅宿新篇章 花蓮跨界媒合會圓滿落幕

下鄉開講大酸傅崐萁 卓榮泰：要排除花蓮發展障礙

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

傳綠高層擬禮讓花蓮縣長求合作 魏嘉賢：沒接觸過

相關新聞

宜蘭頭城自行車道 南延4公里

舊草嶺隧道連接新北福隆、宜蘭頭城兩地，宜蘭縣府受觀光署委辦，斥資3億1千萬元，在頭城鎮石城漁港至大里懷德橋間，新闢全長逾...

基隆區漁會幹部改選結果出爐 4月15日選舉新任理事長

基隆區漁會選出會員代表及漁民小組長，後續將召開會員代表大會選出理、監事，再由理監事會議選舉理事長、常務監事。基市府產業發...

綠大咖一連兩天現身花蓮 藍議員籲關心建設勿只喊口號

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍，在花蓮舉辦「人民是頭家」宣講，攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁；今天「花蓮女兒」副總統蕭美琴...

蕭美琴懷念柚花香 今到花蓮參加路跑完賽6公里

花蓮縣瑞穗鄉農會今天舉行「2025 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴特別前往完成6公里路跑。蕭美琴說，過去參加過柚花...

雙北殯葬案外溢 基隆冰櫃、禮廳不足

殯葬案件逐年增，雙北案件外溢到基隆，造成冰櫃、禮廳不足。基隆市殯葬管理所統計有35%來自雙北且逐年提高，民代要求增加量能...

宜蘭將有五百格智慧車格 每年淨收700萬入縣庫

宜蘭縣現行路邊收費停車960格，遍及烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮20條收費路段。繼去年已有四分之一車位採智慧化停車開單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。