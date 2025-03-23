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雙北殯葬案外溢 基隆冰櫃、禮廳不足
殯葬案件逐年增，雙北案件外溢到基隆，造成冰櫃、禮廳不足。基隆市殯葬管理所統計有35%來自雙北且逐年提高，民代要求增加量能。市府表示，今年獲內政部補助增冰櫃24屜，暫緩解壓力，計畫移下火葬場，告別式後直接進場「一條龍」服務。
基隆市立殯葬管理所案件來源，基隆占65%，其餘35%來自新北金山萬里、汐止、瑞平雙貢、台北等地，去年處理案量5100餘件，相較10年前新館啟用時處理3800餘件，成長幅度34%。
民眾反映，目前冰櫃、禮廳不足情況，需要排冰櫃情況。民政處說，排冰時間從3到13小時，平均等候要11小時，平時每日最多可火化25具遺體，現在禮廳則有9間，大日時量能都較為不足。
市議員施偉政表示，殯葬案件逐年增加，因為雙北無法滿足殯葬量能，很多案件外溢到基隆，影響基隆市民使用，市府應及早因應，擴增冰櫃、禮廳及火化的空間及量能，並且鼓勵樹葬。
民政處長張淵翔表示，殯葬所對面空間已經遷葬完成，未來將進行都市計畫變更做為殯葬使用，計畫把火葬場移下來此處，朝「一條龍」服務。禮廳會調整空間增加量能，冰櫃數量目前有157屜，今年預計增設24屜，內政部核定補助458萬，正進行相關採購程序，今年9月完工後總數可達181屜。
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