宜蘭頭城自行車道 南延4公里

舊草嶺隧道連接新北福隆、宜蘭頭城兩地，宜蘭縣府受觀光署委辦，斥資3億1千萬元，在頭城鎮石城漁港至大里懷德橋間，新闢全長逾4公里的自行車專用道，2027年8月完工，屆時新北觀光遊憩量可望往南延伸。

這條石城漁港至大里懷德橋之間的自行車專用道總長4140公尺，包含新闢路段約2935公尺、改善既有路段約1205公尺，車道寬度2.5公尺；坐落在鐵路外側至海岸線間，沿線望海都可看見宜蘭精神地標龜山島，途經石城漁港、桶盤堀漁港、大里漁港。

縣府表示，因路線規畫在台2省道路外的靠海側，一併綜合評估環境氣候的浪襲威脅、工程材料的耐久性及維護管理成本；總工程經費3億1千萬元，其中工程費占2億8365萬元，預計4月清明連假後開工，代理縣長林茂盛昨視察開工前進度。

縣府指出，石城漁港坡度大、視距不佳，將以牽引路段設置，漁場廣場的空間利用規畫石城漁港景觀據點；桶盤堀漁港也會以牽引路段設置，平台處靠鐵路側布設路線，迴避浪襲及漁業作業空間；大里端規畫景觀休憩區域，利用濱海步道、大里路，將動線串連至終點懷德橋。

縣府說，自行專用道完成後，可串聯北上既有的東北角風景區福隆舊草嶺環狀自行車道，將新北市自行車觀光遊憩量能延伸至宜蘭縣。