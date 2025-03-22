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宜蘭將有五百格智慧車格 每年淨收700萬入縣庫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
宜蘭縣已有244個路邊收費停車格採智慧化停車開單，宜蘭市復興路一段67格近期陸續施工完成，並繪製「智慧停車」標字，4月1日上線。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣已有244個路邊收費停車格採智慧化停車開單，宜蘭市復興路一段67格近期陸續施工完成，並繪製「智慧停車」標字，4月1日上線。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣現行路邊收費停車960格，遍及烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮20條收費路段。繼去年已有四分之一車位採智慧化停車開單，宜蘭市復興路一段67格近期陸續施工完成，4月1日上線，縣府預估7月起再增189格，屆時全縣將有500格。

縣府現有智慧停車管理共244格，包含礁溪鄉育才路14格，宜蘭市宜中路、復興國中西側無名路、復興路3段共76格，以及羅東鎮純精路154席；此為第一期工程，也包含近期施工的宜蘭市復興路一段67格，預計4月上線收費，停車格會繪製「智慧停車」標字。

交通處長黃志良表示，智慧開單路段可提高停車周轉率及開單率，同時紓緩縣府路邊停車收費員長期人力不足的問題，統計開單金額較人工開單金額成長約2.3倍，扣除每年支付廠商服務費用約700萬元，縣府淨收入每年可達770萬元。

智慧停車效益良好，縣府今年將持續推動，第二期委外路段範圍為宜蘭市宜興路、民權路1段、崇聖街及羅東鎮公正路、倉前路、清潭路共189格，預估7月上線。

黃志良指出，智慧停車是以無紙化開單技術管理，車輛駛離前可至路邊緊鄰的繳費機查詢停車費，機台無收受現金支付，繳費機則是每10個格位設設置一台；另可透過與縣府合作的第三方支付、翌日起30天內至超商補單、30日內至宜蘭停管場臨櫃等方式繳費。

他說，智慧化停車是透過在席偵測、車牌辨識，達到無紙化開單，需在路側設置相關智慧設備。受限現有路邊停車收費路段的道路空間，依目前技術無法全面推動智慧停車，縣府仍保有31名開單收費人員，在現有人工收費路段扮演停車管理的角色。

宜蘭縣智慧停車是以無紙化開單技術管理，車輛駛離前可至路邊緊鄰的繳費機查詢停車費。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣智慧停車是以無紙化開單技術管理，車輛駛離前可至路邊緊鄰的繳費機查詢停車費。記者林佳彣／攝影

宜蘭 繳費機 羅東

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