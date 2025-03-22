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基隆300親子潔牙觀摩 醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供

基隆市政府、基隆市牙醫師公會今天在海洋大學舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，300多位親子參加，有的小朋友說睡覺前有時忘了刷牙，基隆市牙醫師公會口衛副主委林建宏醫師說，每日使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙二次以上，可以有效預防齲齒。

今天幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華結合幼兒園老師、幼兒和家長一同參加，有40隊團體組、90隊親子組和10隊特殊需求組，現場有牙醫師公會設置天官賜「氟」的闖關活動、特教資源中心的學前特教福利與服務諮詢、早療通報轉介暨個管中心的桌遊、安心幼兒園的拍照打卡區等，寓教於樂。

林建宏說，醫學實證每日使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙二次以上，可以有效預防齲齒。」希望從幼兒園階段就將此觀念推廣到家庭內。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，在幼兒階段，家長是孩子口腔衛生第一線人員，家長和幼兒園老師一起了解潔牙觀念和方法是非常重要。

市長謝國樑表示，今天活動不僅是一次關注兒童口腔健康的盛會，更是一個家長與幼兒園共同協作的機會。期望通過這場活動，讓孩子們從小養成良好的口腔保健習慣，並且向家長傳遞正確的潔牙方法和預防齲齒的知識。

有小朋友說，有時看電視或是做功課睡前忘了刷牙，但多數小朋友都說，每天吃飯後及睡前都有刷2到3次。醫師教導小朋友正確的刷牙步驟。

300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供
300親子潔牙觀摩，醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒。圖／基隆市政府提供

幼兒園 朋友 醫師

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