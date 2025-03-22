宜蘭石城至大里自行車道將動工 串聯福隆舊草嶺線
宜蘭縣政府表示，頭城鎮石城漁港至大里懷德橋段的自行車道將於4月動工，總長約4公里，預定2027年8月完工，屆時串聯新北市福隆舊草嶺環狀線自行車道，將遊憩量能導入宜蘭。
交通部建置全台環島自行車路網，針對宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資新台幣3.1億元規劃興建自行車道，並由觀光署委託宜蘭縣政府辦理。
縣府今天發布新聞稿指出，石城漁港至大里懷德橋段的自行車道總長約4公里、寬度2.5公尺，將沿著省道台2線外側興建，預計2027年8月完工。
縣府表示，屆時旅客就能從福隆車站租腳踏車出發，沿著舊草嶺環狀線自行車道抵達舊草嶺隧道南口（宜蘭石城）後，再接石城漁港至大里懷德橋段自行車道，沿線除可眺望龜山島風光，還有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行，途經石城車站、桶盤堀漁港、大里天公廟、大里車站、大里漁港等景點，欣賞太平洋優美的天際線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言