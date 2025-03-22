快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮 今起每周末彈性交管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮，今起每周末彈性交管。記者游明煌／攝影
清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮，今起每周末彈性交管。記者游明煌／攝影

清明掃墓將屆，近日已有民眾提早掃墓，基隆市南榮公墓今起至4月13日，每周末實施彈性交通維管，4月3至6日每日上午7時到下午2時全面交通管制，一般車輛禁止進入，墓區有提供免費掃墓公車循環接駁民眾。

基隆殯葬管理所表示，為分流人潮，清明連假前兩個周末（3月22、23、29、30日）及連假後一周（4月12、13日）不實施交通管制及公車接駁服務，但將與義交配合進行交通維管，車輛仍可進入殯葬所，但需依規定進入停車場，並嚴禁路邊違規停車。

4月3日至4月6日每日7時至下午2時，將實施全面交通管制，並提供免費墓區循環接駁車，請民眾多加利用，以減少交通壅塞。掃墓期間提供便民措施，包括免費飲用水、消防提水袋、流動廁所、垃圾子母車、諮詢服務站、機車停放區及行人安全走道、計程車上車專區（集善祠前）。

為提倡環保，殯葬所4號家祭室及火化場旁金爐設置紙錢回收箱，統一焚燒金紙，鼓勵民眾以茶水、供品取代焚燒紙錢及香燭，減少空氣汙染。

為促進納骨塔空間優化，基隆市立殯葬管理所自今年開始推動無主骨灰（骸）去化安置計畫。經本所公告期滿後，無人認領之無主骨灰（骸）將進行二次火化，並以環保葬方式安葬。今年春祭大典將超渡20位無主無名先人，並執行樹葬。

交通管制 基隆 殯葬管理

延伸閱讀

殯葬案逐年增雙北「外溢」基隆 冰櫃、禮廳不足擬擴增

雲林縣長張麗善籲掃墓謹守4不1要 降低火警與空污

清明掃墓季來臨山林常起火 高市消啟動無人機巡邏墓園

清明掃墓 善用接駁車、線上祭拜系統

相關新聞

全台百大觀光亮點 台東這5處上榜 遊客：一遊未盡

交通部觀光署公布台灣觀光100亮點，台東計鹿野高台、池上大坡池、成功鎮三仙台、太麻里曙光園區及大武9420等5處。縣府表...

基隆300親子潔牙觀摩 醫師：每日使用含氟牙膏2次預防齲齒

基隆市政府、基隆市牙醫師公會今天在海洋大學舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，300多位親子參加，有的小朋友說睡覺前有時忘了刷...

清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮 今起每周末彈性交管

清明掃墓將屆，近日已有民眾提早掃墓，基隆市南榮公墓今起至4月13日，每周末實施彈性交通維管，4月3至6日每日上午7時到下...

串聯新北舊草嶺隧道 宜蘭頭城自行車道再南延4公里

舊草嶺隧道連接新北福隆、宜蘭頭城兩地，宜蘭縣政府受交通部委辦，將斥資3億1千萬元，在頭城鎮石城漁港至大里懷德橋間，新闢一...

花蓮鯉魚潭賞螢季下月11日登場 導覽活動全程免費

花蓮鯉魚潭賞螢季即將來臨，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處，將於4月11日起至5月3日期間每周五、六晚間，於鯉魚潭南...

殯葬案逐年增雙北「外溢」基隆 冰櫃、禮廳不足擬擴增

殯葬案件逐年增加，雙北無法滿足需求，很多案件「外溢」到基隆，壓縮基隆人的使用，造成冰櫃、禮廳不足。基隆市殯葬管理所統計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。