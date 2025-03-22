清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮 今起每周末彈性交管

清明掃墓將屆，近日已有民眾提早掃墓，基隆市南榮公墓今起至4月13日，每周末實施彈性交通維管，4月3至6日每日上午7時到下午2時全面交通管制，一般車輛禁止進入，墓區有提供免費掃墓公車循環接駁民眾。

基隆殯葬管理所表示，為分流人潮，清明連假前兩個周末（3月22、23、29、30日）及連假後一周（4月12、13日）不實施交通管制及公車接駁服務，但將與義交配合進行交通維管，車輛仍可進入殯葬所，但需依規定進入停車場，並嚴禁路邊違規停車。

4月3日至4月6日每日7時至下午2時，將實施全面交通管制，並提供免費墓區循環接駁車，請民眾多加利用，以減少交通壅塞。掃墓期間提供便民措施，包括免費飲用水、消防提水袋、流動廁所、垃圾子母車、諮詢服務站、機車停放區及行人安全走道、計程車上車專區（集善祠前）。

為提倡環保，殯葬所4號家祭室及火化場旁金爐設置紙錢回收箱，統一焚燒金紙，鼓勵民眾以茶水、供品取代焚燒紙錢及香燭，減少空氣汙染。

為促進納骨塔空間優化，基隆市立殯葬管理所自今年開始推動無主骨灰（骸）去化安置計畫。經本所公告期滿後，無人認領之無主骨灰（骸）將進行二次火化，並以環保葬方式安葬。今年春祭大典將超渡20位無主無名先人，並執行樹葬。