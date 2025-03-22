串聯新北舊草嶺隧道 宜蘭頭城自行車道再南延4公里

舊草嶺隧道連接新北福隆、宜蘭頭城兩地，宜蘭縣政府受交通部委辦，將斥資3億1千萬元，在頭城鎮石城漁港至大里懷德橋間，新闢一條全長逾4公里的自行車專用道，預計清明連假後開工，2027年8月完工，屆時新北觀光遊憩量可望往南延伸。

這條石城漁港至大里懷德橋之間的自行車專用道總長4140公尺，包含新闢路段約2935公尺、改善既有路段約1205公尺，車道寬度2.5公尺；座落在鐵路外側至海岸線間，沿線望海都可看見宜蘭精神地標龜山島，途經石城漁港、桶盤堀漁港、大里漁港。

受交通部觀光署委辦的宜蘭縣府表示，考量對生態環境的衝擊，設計納入生態檢核，另因路線規畫在台2省道路外的靠海側，一併綜合評估環境氣候的浪襲威脅、工程材料的耐久性及維護管理成本；總工程經費3億1000萬元，包含設計、監造、施工及生態檢核等，其中工程費占2億8365萬元，預計4月清明連假後開工。

縣府指出，石城漁港坡度大、視距不佳，將以牽引路段設置，漁場廣場的空間利用則規畫石城漁港景觀據點；桶盤堀漁港也會以牽引路段設置，平台處靠鐵路側布設路線，迴避浪襲及漁業作業空間；大里端規畫景觀休憩區域，利用濱海步道、大里路，將動線串連至終點懷德橋。