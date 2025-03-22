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串聯新北舊草嶺隧道 宜蘭頭城自行車道再南延4公里

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
宜蘭縣府受交通部委辦，將在石城漁港至大里懷德橋之間新闢一條全長逾4公里的自行車專用道，總工程斥資3.1億萬元。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭縣府受交通部委辦，將在石城漁港至大里懷德橋之間新闢一條全長逾4公里的自行車專用道，總工程斥資3.1億萬元。圖／宜蘭縣政府工旅處提供

舊草嶺隧道連接新北福隆、宜蘭頭城兩地，宜蘭縣政府受交通部委辦，將斥資3億1千萬元，在頭城鎮石城漁港至大里懷德橋間，新闢一條全長逾4公里的自行車專用道，預計清明連假後開工，2027年8月完工，屆時新北觀光遊憩量可望往南延伸。

這條石城漁港至大里懷德橋之間的自行車專用道總長4140公尺，包含新闢路段約2935公尺、改善既有路段約1205公尺，車道寬度2.5公尺；座落在鐵路外側至海岸線間，沿線望海都可看見宜蘭精神地標龜山島，途經石城漁港、桶盤堀漁港、大里漁港。

受交通部觀光署委辦的宜蘭縣府表示，考量對生態環境的衝擊，設計納入生態檢核，另因路線規畫在台2省道路外的靠海側，一併綜合評估環境氣候的浪襲威脅、工程材料的耐久性及維護管理成本；總工程經費3億1000萬元，包含設計、監造、施工及生態檢核等，其中工程費占2億8365萬元，預計4月清明連假後開工。

縣府指出，石城漁港坡度大、視距不佳，將以牽引路段設置，漁場廣場的空間利用則規畫石城漁港景觀據點；桶盤堀漁港也會以牽引路段設置，平台處靠鐵路側布設路線，迴避浪襲及漁業作業空間；大里端規畫景觀休憩區域，利用濱海步道、大里路，將動線串連至終點懷德橋。

縣府說，該自行專用道完成後，可串聯北上既有的東北角風景區福隆舊草嶺環狀自行車道，往南則能連接其他相關單位規畫的路線，可將新北市自行車觀光遊憩量能延伸至宜蘭縣，也可連結蘭海鐵道五漁村計畫推動的石城車站景觀餐廳、大里海景公園等，建構優質的鐵路及自行車道雙鐵交通之旅遊模式。

宜蘭縣政府將從頭城的石城漁港往南延伸，打造一條全長逾4公里的自行車專用道，此為模擬圖。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭縣政府將從頭城的石城漁港往南延伸，打造一條全長逾4公里的自行車專用道，此為模擬圖。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭縣頭城鎮石城漁港至大里懷德橋，未來將有一條新闢的自行車專用道。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭縣頭城鎮石城漁港至大里懷德橋，未來將有一條新闢的自行車專用道。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭石城漁港至大里懷德橋之間的自行車專用道，座落在鐵路外側至海岸線間，沿線望海都可看見宜蘭精神地標龜山島，此為模擬圖。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
宜蘭石城漁港至大里懷德橋之間的自行車專用道，座落在鐵路外側至海岸線間，沿線望海都可看見宜蘭精神地標龜山島，此為模擬圖。圖／宜蘭縣政府工旅處提供

宜蘭 自行車

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