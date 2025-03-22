花蓮鯉魚潭賞螢季下月11日登場 導覽活動全程免費

花蓮鯉魚潭賞螢季即將來臨，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處，將於4月11日起至5月3日期間每周五、六晚間，於鯉魚潭南步道舉辦賞螢活動，並於3月24日起開放線上報名。縱管處表示，今年賞螢活動全程「免費」，民眾將可在夜空下近距離觀察螢火蟲生態。

壽豐鄉鯉魚潭遊憩區四周群山環抱，日間可享受波光雲影與優美景緻，是自行車、健行的好去處，每到4、5月夜間有螢火蟲點綴夜空；螢火蟲於短暫成蟲階段中，以光作為求偶與繁衍的訊號，藉由特有的發光頻率傳遞訊息，螢光熠熠宛如「地上的銀河」。

縱管處長許宗民表示，「2025年鯉魚潭賞螢季—趣看火金姑」活動免費，透過縱管處專業導覽志工的解說，民眾將可親身體驗螢光環繞的迷人氛圍。縱管處為響應綠色旅遊及生態旅遊，今年的賞螢活動將持續結合「台灣好行」、「台灣觀巴」及鯉魚潭周邊業者，提供遊客便捷旅遊服務。

台灣好行縱谷花蓮線於賞螢活動期間推出「火金姑賞螢專車」，供遊客往返花蓮轉運站與鯉魚潭，活動期間每周六晚上6時由花蓮轉運站發車、晚上8時自鯉魚潭返程，票價僅需120元。縱管處與青陽農園合作，遊客可於賞螢活動日白天至青陽農園賞蝶或體驗藍染手作，夜間與親友至鯉魚潭觀賞螢光。

縱管處表示，搭乘台灣好行火金姑賞螢專車、或於指定日期體驗青陽農園賞蝶或藍染，並參加賞螢活動者，可享花東縱谷精美好禮3選1（變形精鋼文具組、茶樹香草茶、木日光泡澡球）；台灣觀巴則有部分行程推出賞螢季限定行程，參加者可兌換來自瑞穗拉加善部落的舞賽檸檬慕斯洗碗精。

除此之外，縱管處加碼推出住宿摸彩送好禮活動，遊客只要在指定期間入住花蓮縣合法旅宿，並參加賞螢活動，憑住宿發票或收據即可兌換洗碗精，並可參加抽獎活動，最大獎為花蓮溫泉區住宿券。