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全台百大觀光亮點 台東這5處上榜 遊客：一遊未盡
交通部觀光署公布台灣觀光100亮點，台東計鹿野高台、池上大坡池、成功鎮三仙台、太麻里曙光園區及大武9420等5處。縣府表示，這5亮點各具特色，深受民眾喜愛。遊客說，「一遊未盡，值得體驗」。
縣府交通及觀光發展處表示，這5亮點涵蓋縱谷、東海岸及南迴線，並配合觀光署「環島月月Party」月輪主打星活動，台東預計7月輪值，適逢暑假旅遊旺季，也是熱氣球嘉年華開始，來台東旅遊絕對OK。
觀光署盤點全台22個縣市，結合第一屆獲選的24個旅遊熱點，再由各縣市政府推薦76個景點，彙整成為100個台灣最具特色的旅遊景點，吸引逾3百個推薦名單，經過投票篩選日前公布100亮點。
台東縣計鹿野高台、池上大坡池、成功鎮三仙台、太麻里曙光園區及大武9420等5處上榜，這5亮點各具特色，充分展現多元觀光魅力，深受民眾喜愛。有遊客說，這5處亮點一遊未盡，值得體驗，錯過可惜。
「熱氣球絕對必來體驗！」高雄劉姓遊客說，每年熱氣球活動都有不同主題，追球已是樂趣，還可以看燦爛的光雕煙火秀。另台北遊客sandy表示，很喜歡迎曙光，其實夏天看到曙光最棒了，很夢幻。
縣府強調，將持續推動觀光發展，透過環境整備、智慧旅遊與永續經營，讓遊客深度體驗台東美好。今年自4月1日起至6月30日止，只要持入住證明或住宿發票、收據上傳到官網，將取得抽獎資格，最大獎百萬豪華油電車。
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