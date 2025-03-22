殯葬案逐年增雙北「外溢」基隆 冰櫃、禮廳不足擬擴增

殯葬案件逐年增加，雙北無法滿足需求，很多案件「外溢」到基隆，壓縮基隆人的使用，造成冰櫃、禮廳不足。基隆市殯葬管理所統計，基隆占65%，其餘35%來雙北且逐年提高。民代要求增加量能。市府表示，今年獲內政部補助可增冰櫃24屜，短期設臨時櫃位緩解壓力。

基隆市立殯葬管理所案件來源，基隆市約占65%，其餘35%來自新北金山萬里、汐止、瑞平雙貢、台北等地，去年處理案量5100餘件，相較104年新館啟用時處理案量3800餘件，成長幅度34%。

由於案件不斷增加，造成冰櫃、禮廳不足情況，需要排冰櫃情況，排冰時間從3到13小時，平均等候要11小時。平時每日最多可火化25具遺體，現在禮廳則有9間，大日時量能都較為不足。

市議員施偉政表示，殯葬案件逐年增加，因為雙北無法滿足殯殯量能，因此很多案件都「外溢」到基隆，影響基隆市民的使用，市府應及早因應，擴增冰櫃、禮廳及火化的空間及量能，並且鼓勵樹葬的需求。

市議員張顥瀚認為，臨時冰櫃放置的位置很重要，必須符合動線規畫。市議員張之豪表示，小靈堂、家祭室等空間不足，應先把現在空間重整妥善運用。

民政處長張淵翔表示，殯葬所對面空間已經遷葬完成，未來將進行都市計畫變更可做為殯葬使用，計畫把火葬場移下來此處，這樣以後告別式後就可以直接進火葬場，不必像現在往上繞很長的路才到火葬場，未來朝向「一條龍」服務努力。

民政處表示，禮廳部分會調整空間增加量能，冰櫃數量目前有157屜，今年預計增設24屜，內政部核定補助458萬，正進行相關採購程序，今年9月完工後總數可達181屜。