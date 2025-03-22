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涮樂和牛羅東店疑食物中毒吃完上吐下瀉 衛生局通報暴增至63人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店3月15日試營運後，陸續有民眾上吐下瀉等身體不適，宜蘭縣政府衛生局18日至昨日共接獲63人通報、其中33人就醫，發病均集中在15日、16日，此為宜蘭縣今年首件大型疑似食品中毒案件。

衛生局表示，3月18日開始零星通報，經社群臉書、新聞報導後，陸續接獲更多通報，包含醫院、1999及民眾致電衛生局逕行通報，累計至昨日的通報發病人數共63人，其中有33人就醫，目前個案發病時間均集中於3月15日至16日。

衛生局說，本案通報人數較多，且是今年宜蘭縣第一件大型疑似食品中毒案件，衛生局除收集相關人體及環境檢體，也向疾管署申請流病調查支援。經疾管署同意後，已於昨日上午組成專案團隊，與衛生局人員至餐飲場所完成現場調查，後續將由疾管署進行問卷調查並作研判，包含共食食材等。

衛生局此次收集的檢體，包含3月19日採集刀具、食材器皿共2件環境檢體，以及3月19日至20日採集10名員工的糞便檢體、5名有症狀個案的糞便檢體共15件，均已送疾管署檢驗。

業者被要求3月19日起暫停作業，衛生局提及業者已送相關改善報告及申請復業公文，但衛生局後續需在現場複查食品良好衛生規範準則缺失事項，並檢視從業人員完成至少4小時的衛生講習，經衛生局審查通過且複查合格後，始得同意復業。

疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員昨天至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

宜蘭 疾管署 衛生局

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