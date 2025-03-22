聽新聞
0:00 / 0:00
違規過馬路事故多 基隆設護欄
基隆市交通隊統計，行人傷亡車禍事故逾30%因為行人不遵守號誌、路段中任意穿越車道，明德一路很多行人違規過馬路到對面市場，頻傳機車撞人事故，險象環生。
市府交通處設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，阻絕行人違規穿越馬路。
交通隊指出，1月24日下午5時許，朱男由明德一路119號前穿越雙向四車道欲到對向時，遭到直行機車撞擊，朱男和機車騎士受傷送醫。
交通處公共工程科長章志華表示，該路段鄰近市場，許多人貪近違規穿越馬路，導致事故頻傳，2月在崇禮街至自治街口設「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，全長200公尺。
交通隊說，2月8日上午孝四路基隆火車站前也有機車騎士為閃避違規穿越行人，自摔倒地受傷。警方將該路段列為執法取締重點區域，近1個月已取締行人違規56件、違規停車30件。交通處在孝四路、忠二路口北側新增「綠底行人穿越道線」改善。
市府去年11月起推動「行人有序」，宣導行人勿違規穿越馬路。今年2月3日起進入「嚴正執法期」。警方在孝三路、孝四路、仁二路、新豐街、中正路、八堵路、源遠路、基金一路、西定路等易違規穿越道路嚴正執法，違者可依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言