違規過馬路事故多 基隆設護欄

基隆市交通隊統計，行人傷亡車禍事故逾30%因為行人不遵守號誌、路段中任意穿越車道，明德一路很多行人違規過馬路到對面市場，頻傳機車撞人事故，險象環生。

市府交通處設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，阻絕行人違規穿越馬路。

交通隊指出，1月24日下午5時許，朱男由明德一路119號前穿越雙向四車道欲到對向時，遭到直行機車撞擊，朱男和機車騎士受傷送醫。

交通處公共工程科長章志華表示，該路段鄰近市場，許多人貪近違規穿越馬路，導致事故頻傳，2月在崇禮街至自治街口設「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，全長200公尺。

交通隊說，2月8日上午孝四路基隆火車站前也有機車騎士為閃避違規穿越行人，自摔倒地受傷。警方將該路段列為執法取締重點區域，近1個月已取締行人違規56件、違規停車30件。交通處在孝四路、忠二路口北側新增「綠底行人穿越道線」改善。

市府去年11月起推動「行人有序」，宣導行人勿違規穿越馬路。今年2月3日起進入「嚴正執法期」。警方在孝三路、孝四路、仁二路、新豐街、中正路、八堵路、源遠路、基金一路、西定路等易違規穿越道路嚴正執法，違者可依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。