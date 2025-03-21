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宜蘭礁溪老旅店頂樓堆大量寶特瓶嚇壞遊客 環保局稽查
宜蘭礁溪一間溫泉老旅店遭人檢舉，屋頂堆放海量寶特瓶，擔心影響環境衛生，也有安全問題。環保局前往稽查，業者稱是母親種菜使用，現場未聞到臭味或發現孳生蚊蟲，因屬私人場所無法開罰，將勸導業者自行移除。
有遊客到礁溪遊玩入住飯店，打開窗戶一看，竟發現隔壁溫泉旅店的頂樓堆滿大量紙箱，目視有至少千支寶特瓶，擔心這些雜物或廢棄物有環境衛生問題，也可能被風吹落危及公共安全。
宜蘭縣環保局表示，18日接獲檢舉當晚就前往稽查，與負責人一同到頂樓確認現況，確實發現大量塑膠瓶罐，因蓋子都密閉，當下沒有聞到異味，也未發現有蚊蟲孳生。業者表示，是母親在頂樓種菜，將寶特瓶灌水與紙箱等一同覆蓋在表土上，是種地瓜葉之用。
縣府表示，因是民眾私有場所，依環保法規無法開罰，仍會不定期派員勸導，希望能自行移除，是否有涉及公共安全部分，將函請鄉公所等相關單位巡查。
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