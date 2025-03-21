吸引遊客台東觀光旅遊...台東推出旅遊抽好康 最大獎百萬油電車

為吸引更多遊客來台東觀光旅遊，縣府特別推出「台東一遊未盡」獎勵措施，縣長饒慶鈴宣布自4月1日起至6月30日止，只要持入住證明或住宿發票、收據上傳到官網，將取得抽獎資格，最大獎百萬豪華油電車。

饒慶鈴表示，此系列獎勵方案，涵蓋所有來台東旅遊的遊客，不論自由行或是團體旅遊均獲得相對獎勵及多項抽獎機會，縣府透過更多創新政策提升民眾來遊玩的意願，持續帶動整體觀光產業發展。

「台東一遊未盡」記者會今天下午在縣府廣場舉行，饒慶鈴駕駛1輛百萬豪華油電車進入會場，為活動揭開序幕。縣內觀光產業業者、公會聚集參加，對於縣府推出這項活動給予肯定，紛紛表示樂觀其成。

饒慶鈴說，自4月1日起至6月30日止，遊客來台東只要持入住證明或住宿發票、收據上傳到官網，將取得抽獎資格；獎項除有油電車，還有iPhone 16、台東住宿券及熱氣球自由飛票券等好禮，相當豐富。

縣府交通與觀光發展處長卜敏正進一步說明，4月11日至7月4日每週五線上抽獎外，7月1日至8月31日只要在活動官網上傳在台東遊玩照片，也將在9月5日抽出6名旅客獲得AirPods4，抽獎結果公布官網（https://tttravel.tw）。