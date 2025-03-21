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將畜牧糞尿變能源 立委陳瑩協助台東關山鎮爭取近億元經費

中央社／ 台東縣21日電
立委陳瑩近日向中央爭取經費給台東縣關山鎮公所設立處理設施，將畜牧糞尿轉變為能源。聯合報系記者徐白櫻／翻攝
立委陳瑩近日向中央爭取經費給台東縣關山鎮公所設立處理設施，將畜牧糞尿轉變為能源。聯合報系記者徐白櫻／翻攝

台東縣關山鎮是台東最大養豬鄉鎮，但臭味影響居民生活、觀光。立委陳瑩近日向中央爭取經費給關山鎮公所設立處理設施，將畜牧糞尿轉變為能源，陳瑩說，希望改善居民生活環境，創造多贏。

關山鎮是國內第1個設置環鎮自行車的鄉鎮，觀光也因此盛極一時，但近年觀光沒落，除外在客觀環境影響外，鎮內也因養豬場排放的臭味影響觀光品質。

關山鎮公所昨日發布好消息，「關山畜牧糞尿資源化處理計畫」已獲得行政院環境部補助，加上縣政府、鎮公所自籌款及業者負擔，總經費新台幣2.6億元，解決關山鎮數10年的困境。

民進黨籍立委陳瑩辦公室今天發布新聞稿表示，過去台東關山畜物糞尿以載運曝曬方式處理，效能低且常導致惡臭。鎮長彭成豐相當積極希望改善這問題，去年台東關山鎮公所向環境部提出「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」。陳瑩多次協調環境部，日前獲環境部核定補助9126萬元億元的處理計畫經費。

陳瑩表示，關山鎮有9個畜牧場，約3萬頭豬，每天約產生380噸畜牧廢水，可能造成河川污染及臭味。關山鎮公所提出的牧糞尿資源化處理計畫，可透過厭氧發酵技術轉化為生質能源，不僅有效減少河川污染，更創造發電效益，這計畫經她多次與環境部長彭啟明溝通，終於在2月間後獲環境部支持。

陳瑩表示，這計畫可達到「零排放」廢水專業處理，畜牧農民可輕鬆處理糞尿廢水，而且廢水可以轉化發電，改善關山居民的生活環境，又可以促進在地循環經濟發展，創造多贏局面。

「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」2.6億元經費當中，環境部將補助9126萬元，地方政府2574萬萬元，其餘由設置業者負擔。計畫可有效將畜牧廢棄物轉化為再生能源，讓關山鎮成為環保減碳的創新典範。

台東 環境部 陳瑩

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