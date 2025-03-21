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影／潮境公園拍婚紗要6千？謝國樑澄清大誤會：不用錢！

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
潮境公園拍婚紗要6千？謝國樑今天澄清說不用錢，這是很大的誤會。圖／基隆市政府提供
潮境公園拍婚紗要6千？謝國樑今天澄清說不用錢，這是很大的誤會。圖／基隆市政府提供

針對近日網路流傳「潮境公園婚紗攝影要收費」的訊息，引發關注及民眾議論，市長謝國樑今天澄清，只有包下整個場地辦活動海科館有收費，新人拍婚紗照、拍裝置藝術、拍美景都是不用錢的，這是很大的誤會。

民眾昨在網路爆料指到基隆潮境公園拍婚紗照卻要收6千元場地費，質疑「被當盤子」，引發爭議。國立海洋科技博物館昨說明，民眾所指應為「基隆恐龍AR生態園區」，目前為基隆市政府承租委外經營，拍婚紗非屬商業及廣告拍攝行為，不清場也不額外收場地費。

謝國樑今天出席市議會時澄清說，網傳拍婚紗攝影市府或相關業者要收6千元的說法是不正確的，經他們了解查證後，事實是要把整個場地租下來辦活動，外人不能進入，才有收費要付給海科館，但也跟市府無關，這是很大的誤會，如果只是新人拍婚紗照、拍裝置藝術、拍美景都是不用錢的，市府要特別說明清楚。

基隆市政府副發言人張家馨表示，整個潮境公園範圍為開放場域，其中一部分場地屬恐龍AR生態園區，除體驗AR有收費外，一般遊客觀光遊憩、散步，乃至婚紗攝影，全數無須支付任何費用。

張家馨說，市府未來將持續嚴格督導業者，確保遊憩品質與拍攝需求兼顧，讓每位來訪的遊客都能自在探索、盡情留影，歡迎大家多來潮境，在這片美麗海灣留下珍貴回憶。

潮境公園拍婚紗要6千？謝國樑今天澄清說不用錢，這是很大的誤會。記者游明煌／攝影
潮境公園拍婚紗要6千？謝國樑今天澄清說不用錢，這是很大的誤會。記者游明煌／攝影

基隆 婚紗照 潮境公園

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