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影／雨都咖啡禮盒融入清明上河圖獲iF獎 謝國樑沖泡比擬3種基隆日常

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「雨都上河圖」圖面有KEELUNG地標、崁仔頂魚市、基隆車站藝術裝置山海鳴光、潮境公園飛天掃帚及中山路橋等。圖／基隆市政府提供
「雨都上河圖」圖面有KEELUNG地標、崁仔頂魚市、基隆車站藝術裝置山海鳴光、潮境公園飛天掃帚及中山路橋等。圖／基隆市政府提供

基隆市政府去年開辦「K STAR基隆之星」計畫，扶植在地店家發展自有品牌多元化推廣優質伴手禮，「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。

創辦人江鎮源說，「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」靈感來自宋代經典畫作「清明上河圖」，融合基隆日常風貌與城市文化重新設計，打造出這款得獎作品。

謝國樑日前走訪位於愛二路54巷2號的咖啡店，謝說，禮盒內特別附有一把精緻放大鏡，可細細欣賞畫作中的基隆城市景觀細節，是作品能贏得德國iF設計獎關鍵，巧思相當別出心裁，咖啡店雖位處小巷內，但蘊含的閃耀光芒被看見。

謝國樑喜愛品嘗咖啡，他沖泡濾掛式咖啡，以三種基隆日常生活與習俗意象作比擬整個過程，他說，撕下濾掛包猶如到廟口買營養三明治或碳烤三明治，是不需用到餐具，可以直接手拿大口享用的小吃；專注地將濾掛包放置於杯緣，就像遠近馳名的鷄籠中元祭，精準地在望海巷放出水燈；將滾燙的沸水沖入濾掛包，好比在八斗子海釣，要有不怕風雨、毫無畏懼的氣魄。

產業發展處長林鼎超表示，iF設計獎是由德國國際論壇設計公司iF （International Forum Design） 舉辦，是歷史悠久舉足輕重的設計賽事，素有設計界奧斯卡獎之稱。江鎮源的設計專業將基隆山海特色細膩融入圖像，再搭配精緻包裝設計使商品兼具文化價值與市場競爭力，無論作為商務伴手禮或贈送親友，能感受基隆的獨特魅力。

「K STAR基隆之星」計畫獲選各類商品呈現山海基隆的豐饒與活力，並結合潮流設計與創新概念，成為兼具創新與特色的商品代表。

「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「雨都上河圖」圖面有KEELUNG地標、崁仔頂魚市、基隆車站藝術裝置山海鳴光、潮境公園飛天掃帚及中山路橋等。圖／基隆市政府提供
「雨都上河圖」圖面有KEELUNG地標、崁仔頂魚市、基隆車站藝術裝置山海鳴光、潮境公園飛天掃帚及中山路橋等。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供
「三奇壹號」咖啡所推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，獲「K STAR基隆之星」首獎。近日再獲德國iF設計獎，為基隆爭光。圖／基隆市政府提供

咖啡店 基隆

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