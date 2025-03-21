行人傷亡逾3成違規過馬路！基隆這路口設雙柱型彈性護欄阻絕

基隆市交通隊統計，行人傷亡車禍事故超過30%是因為行人不遵守號誌、路段中任意穿越車道，明德一路很多行人違規過馬路到對面市場，險象環生，一男子違規過馬路被機車撞倒雙雙送醫。市府交通處已在崇禮街至自治街口設置「雙柱型彈性護欄」，阻絕行人再違規穿越馬路。

交通隊指出，今年1月24日下午5時許，朱姓男子由明德一路119號前穿越雙向四車道欲到對向時，遭直行機車撞擊，朱男和機車騎士受傷送醫，該處常有公車乘客下車後貪圖方便直接從路段中穿越至對面導致人車爭道險象環生。

市府、交通隊與地方民代會勘後，已在明德一路段崇禮街至自治街口設置「雙柱型彈性護欄」，把穿越空間全部堵死，避免行人穿越車道發生交通事故。

交通隊說，2月8日7時30分許，孝四路基隆火車站前也有一名機車騎士為閃避違規穿越馬路民眾，自摔倒地受傷；因每天上班尖峰前往搭火車、公車的通勤族很多，民眾為一時方便違規穿越馬路，警方將該路段列為執法取締重點區域，近1個月已取締行人違規56件、違規停車30件。警方也會同市政府會勘，交通處在孝四路、忠二路口北側新增「綠底行人穿越道線」，應依標線、號誌過馬路。

交通隊長楊永泰表示，駕駛人應遵守交通規則，行人和駕駛人都不能心存僥倖，尤其行人不能有「車子一定要讓我」的心態，不注意紅綠燈號誌任意過馬路，被撞上仍要負擔肇責。

市政府表示，去年11月起推動「行人有序」政策，自今年2月3日起進入「嚴正執法期」，呼籲行人過馬路務必走行人穿越道，切勿闖紅燈或任意從路段中穿越，減少發生事故的機會。