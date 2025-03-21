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轉傳發射站缺經費？ 黃建賓批數發部說謊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣太麻里西川山是重要衛星轉傳及發射站，地方憂心若遇天災及設備故障恐無經費維運。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里西川山是重要衛星轉傳及發射站，地方憂心若遇天災及設備故障恐無經費維運。記者尤聰光／攝影

數位發展部今年預算遭大砍，數位無線電視衛星轉傳及發射站維運恐只能撐到6月底，日前開會希望經費不足部分由地方政府支應，台東縣政府也叫苦，指若無中央經費支持，遇天災及設備故障，偏鄉恐面臨無訊號可接收，沒電視可看的窘境，粗估影響逾千戶。藍綠民代均表示，不會讓民眾收視權益受損。

「中央突喊沒經費，地方政府根本來不及因應」，縣府國際及計畫發展處表示，轄管太麻里西川山、綠島2處轉傳及發射站每年約需300萬元維運，中央經費若只到6月底，正值颱風及汛期，萬一轉發射站損壞，東海岸、蘭嶼及綠島等地恐怕連電視都看不到。

數發部針對數位無線電視衛星轉傳及發射站原編列4800萬元維運費，但立院砍半，中華電信只能維持服務至今年6月底，上月邀請縣市政府開會，預算不足部分希望由地方支應，地方政府也叫苦。

國民黨立委黃建賓批數發部，先前公開謊稱預算刪減後，民眾不能上網買車票跟查公車時間，但早在數發部成立前這些根本不受影響，如今又要縣市政府籌措費用，一騙再騙，他將協助縣府監督。

民進黨立委陳瑩表示，國民黨沒做功課就亂砍預算，偏鄉民眾的樂趣都被剝奪，若數發部真的沒預算，她建議動用二備金。

偏鄉 國民黨 衛星

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