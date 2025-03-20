快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

聽新聞
0:00 / 0:00

摩卡咖啡創辦人捐基隆復康巴士 背後暖心昔妻出院叫嘸復康

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳（右三）代表接受，並回贈感謝狀肯定董事長劉文舉（左三）善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳（右三）代表接受，並回贈感謝狀肯定董事長劉文舉（左三）善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。圖／基隆市政府提供

「摩卡咖啡」創辦人瑞昶貿易公司董事長劉文舉發揮愛心，捐贈復康巴士基隆市政府，今天劉文舉出席捐贈儀式。劉文舉因以前太太在榮總出院叫不到復康巴士，了解到復康巴士的不足，已多次捐贈復康，他說，希望能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。

基隆市副市長邱佩琳代表接受，並回贈感謝狀肯定劉董事長善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。

邱佩琳說，瑞昶貿易股份有限公司為本土企業，工廠設於基隆大武崙工業區，此次是「摩卡咖啡」第二次捐贈復康巴士，謝謝劉董事長秉持企業回饋的精神，讓資源得以留在基隆，為基隆身心障礙者提供更便利的服務。

劉文舉在新北、基隆等地都有捐贈復慶巴士，因為多年前有一次他太太在榮總出院叫不到復康巴士，了解到復康巴士的不足，他雖然自己買了一輛可讓輪椅上下的車子，但同理心讓他覺得很多人有這樣的需求，加上常從媒體上看到復康巴士的不足及捐贈的報導，因此主動捐贈。

劉文舉表示，在公司成立近一甲子，公司不斷茁壯成長，因為本於飲水思源，取之社會回饋社會的精神，再次捐贈復康巴士給給基隆市政府，期待實質幫助更多身障朋友，瑞昶往後會再繼續行善，希望能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，目前基隆市身障人口總計有2萬1千餘人，占全市人口比例約5.9%，現有復康巴士總計30輛，為提升復康巴士服務量能及品質，基隆市政府去年度已將復康巴士服務委託專業營運團隊經營。今年上半年推動復康巴士服務新制，以提升服務可近性、擴大服務範圍及使用彈性等原則，調整復康巴士使用辦法，並提供線上預約管道，保障身心障礙者外出社會參與權利。

基隆市副市長邱佩琳（右）代表接受，並回贈感謝狀肯定董事長劉文舉（左）善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳（右）代表接受，並回贈感謝狀肯定董事長劉文舉（左）善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。圖／基隆市政府提供

基隆 巴士 身障

延伸閱讀

「摩卡咖啡」再贈基市復康巴士 盼助更多身障者

新北市府與謝國樑討論基捷 侯友宜：盼今年核定開工

基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站 林沛祥批：不演了

基捷爭議與謝國樑有溝通 侯友宜：同心齊力盼今年核定

相關新聞

基隆恐龍AR園區拍婚紗要6千 民批「盤子」海科館協調業者：將不收費

民眾今在網路爆料指到基隆潮境公園拍婚紗照卻要收6千元場地費，質疑「被坑殺」，引發爭議。國立海洋科技博物館表示，民眾所指應...

前瞻提升道路品質第5次未提案 基市府：考量多案已在執行

內政部今開記者會說明國土署預算凍刪、補助各地方含公建、前瞻計畫辦理情形。國土署點名，有關前瞻「提升道路品質計畫2.0」第...

摩卡咖啡創辦人捐基隆復康巴士 背後暖心昔妻出院叫嘸復康

「摩卡咖啡」創辦人瑞昶貿易公司董事長劉文舉發揮愛心，捐贈復康巴士給基隆市政府，今天劉文舉出席捐贈儀式。劉文舉因以前太太在...

基隆希望之丘兒童公園破損危險 民代促修並建立管理機制

基隆市希望之丘兒童公園被家長反映有多項缺失，包括部分草皮嚴重掀起、電線外露等，對孩童遊玩時造成安全隱患。市議員張顥瀚今會...

去年水雉少了 林業署攜手玉里公所推棲地營造

水雉是二級保育鳥類，全台記錄數量3000多隻，花蓮壽豐、玉里也有少量棲息，林業及自然保育署花蓮分署觀察發現去年數量減少，...

基隆生育金調至3萬 同性婚約收養也納入

基隆市議會昨通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。