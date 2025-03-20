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摩卡咖啡創辦人捐基隆復康巴士 背後暖心昔妻出院叫嘸復康
「摩卡咖啡」創辦人瑞昶貿易公司董事長劉文舉發揮愛心，捐贈復康巴士給基隆市政府，今天劉文舉出席捐贈儀式。劉文舉因以前太太在榮總出院叫不到復康巴士，了解到復康巴士的不足，已多次捐贈復康，他說，希望能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。
基隆市副市長邱佩琳代表接受，並回贈感謝狀肯定劉董事長善行義舉，展現社會責任，造福身障人士。
邱佩琳說，瑞昶貿易股份有限公司為本土企業，工廠設於基隆大武崙工業區，此次是「摩卡咖啡」第二次捐贈復康巴士，謝謝劉董事長秉持企業回饋的精神，讓資源得以留在基隆，為基隆身心障礙者提供更便利的服務。
劉文舉在新北、基隆等地都有捐贈復慶巴士，因為多年前有一次他太太在榮總出院叫不到復康巴士，了解到復康巴士的不足，他雖然自己買了一輛可讓輪椅上下的車子，但同理心讓他覺得很多人有這樣的需求，加上常從媒體上看到復康巴士的不足及捐贈的報導，因此主動捐贈。
劉文舉表示，在公司成立近一甲子，公司不斷茁壯成長，因為本於飲水思源，取之社會回饋社會的精神，再次捐贈復康巴士給給基隆市政府，期待實質幫助更多身障朋友，瑞昶往後會再繼續行善，希望能使社會充滿更多善舉，一同關注弱勢族群。
基隆市政府社會處長楊玉欣表示，目前基隆市身障人口總計有2萬1千餘人，占全市人口比例約5.9%，現有復康巴士總計30輛，為提升復康巴士服務量能及品質，基隆市政府去年度已將復康巴士服務委託專業營運團隊經營。今年上半年推動復康巴士服務新制，以提升服務可近性、擴大服務範圍及使用彈性等原則，調整復康巴士使用辦法，並提供線上預約管道，保障身心障礙者外出社會參與權利。
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