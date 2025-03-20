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前瞻提升道路品質第5次未提案 基市府：考量多案已在執行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
前瞻「提升道路品質計畫2.0」第5次提案，基隆被點露未提案，基隆市府說明，因多案正在執行才未提案。記者游明煌／攝影
前瞻「提升道路品質計畫2.0」第5次提案，基隆被點露未提案，基隆市府說明，因多案正在執行才未提案。記者游明煌／攝影

內政部今開記者會說明國土署預算凍刪、補助各地方含公建、前瞻計畫辦理情形。國土署點名，有關前瞻「提升道路品質計畫2.0」第5次提案，全國除新北市、基隆市及新竹市3縣市未提案，其餘縣市均積極就轄內待改善之路段提出改善方案。基隆市政府說明，考量無法同時執行過多工程，所以未提案。

國土署表示，有關前瞻「提升道路品質計畫2.0」第5次提案，全國除新北市、基隆市及新竹市3縣市未提案外，其餘縣市均積極就轄內待改善之路段提出改善方案，相關案件已依既定期程在113年12月完成設計審議。

然而，因114年度預算尚未完成審議，在經費無法確認的情況下，目前也無法完成案件核定，恐導致各地方政府無法如期於計畫期程內完成改善工作，進而減緩國內整體道路品質與安全提升進度，亦無法及時回應民眾對於道路改善之建議。

基隆市工務處表示，基隆市已向國土署申請補助的案件，目前正在執行中的案件共有「提升道路品質計畫2.0」13案、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」11案、「永續提升人行安全計畫」8案，合計32案，總工程經費約8億3700萬元。

工務處考量到基隆市路幅狹窄且交通流量大，若同時執行過多人行道及道路工程恐造成市區交通嚴重衝擊，所以未向國土管理署提案爭取「提升道路品質計畫」第5次相關經費。先前爭取相關工程於今年底會陸續完工，屆時交通衝擊減緩，再行提案爭取中央補助經費。

內政部長劉世芳表示，除總預算外，前瞻建設第五期預算尚待排案審議，若無法三讀，439案執行中在建工程面臨資金困境，估約64.55億，「已跟地方告知困難點，現在沒有錢就是沒有錢，要地方共體時艱。」

內政部 國土署 基隆

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