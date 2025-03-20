基隆恐龍AR園區拍婚紗要6千 民批「盤子」海科館協調業者：將不收費

民眾今在網路爆料指到基隆潮境公園拍婚紗照卻要收6千元場地費，質疑「被坑殺」，引發爭議。國立海洋科技博物館表示，民眾所指應為「基隆恐龍AR生態園區」，目前為基隆市政府承租委外經營，經與營運業者協調，拍婚紗非屬商業及廣告拍攝行為，將不清場、不額外收場地費。

民眾在網路指控，到潮境公園拍婚紗被要求收場地費6千元，他們氣不過只好在旁邊場地拍攝。貼文引發不少網友留言，有人說「開放的公園還要收費太扯」、「幾隻掃把跟恐龍要收6千？盤子」。

基隆市政府產業發展處處長林鼎超表示，潮境復育公園由市府與國立海洋科技博物館承租，並委由共創實境股份有限公司經營基隆潮境AR恐龍園區。經市府與園區業者確認，園區的收費對象主要為大型活動與商業攝影，並非專門向新人收取費用。為了讓更多民眾能夠在維持購票遊客AR體驗的同時，共享潮境公園的美景，近日也將盡速公布園區使用規範，提供更友善的環境。

產發處表示，隆潮境AR恐龍園區目前每周一為固定休園日，園區業者將研擬在每週二到周日開放個人婚紗攝影預約，採取預約制，讓有需求的新人能夠安心取景。

海科館秘書室主任陳珮甄指出，恐龍園區基隆市政府承租並委由廠商營運，經與廠商了解及釐清後認定，個人拍攝婚紗非屬商業及廣告拍攝行為，無需配合清場等可能影響其他遊客參觀權益，該區域以及海科館全區戶外場地拍攝婚紗，並不會收取額外場地費用。