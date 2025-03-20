遊戲場人工草皮翹起電線外露 基市府：1週內修繕

基隆市希望之丘兒童遊戲場去年7月啟用，不到8個月就出現人工草皮邊緣翹起、燈飾垂落和電線外露，民進黨市議員張顥瀚今天會勘，要求市府盡快改善。市府表示，1週內修繕完成。

張顥瀚表示，位於基隆市中正公園內的希望之丘兒童遊戲場，是市民日常休閒的主要場所，隨著時間推移，這處遊戲場內已出現燈飾垂落、電線外露、草皮掀起，對孩童的遊玩安全構成潛在威脅，也引發家長焦慮。

張顥瀚說，針對公園維護預算，市府今年雖提高至新台幣980萬元，但其中500萬元要用在改善壽山路的路面，其餘才用在維護希望之丘、百福公園、中山公園等，預算明顯不足，間接導致相關設施無法立即修復。

張顥瀚表示，議會5月底將審查今年度追加減預算，呼籲市府在編列預算時，將公共設施的維護列為優先項目，確保孩童們能在安全的環境中快樂成長。

市府都市發展處公園管理科長楊智銳表示，市府先前已通知廠商維修草皮，由於近期地面潮濕，草皮恐難以貼附在地面，會勘過後，電線外露部分已先用電工絕緣膠帶隔絕，燈飾垂落則先以束帶固定，預計27日前全數修繕完成，市府也會研議在追加預算時，編列維護公園經費。