快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

「摩卡咖啡」再贈基市復康巴士 盼助更多身障者

中央社／ 基隆20日電

創立咖啡品牌「摩卡咖啡」的瑞昶貿易股份有限公司今天再度捐贈基隆市政府一輛復康巴士，董事長劉文舉說，公司本著回饋社會的精神，期盼能幫助更多身障者

基隆市政府社會處下午在市府前廣場舉辦「復康巴士捐贈儀式」，劉文舉將復康巴士鑰匙看板交給副市長邱佩琳，隨後由邱佩琳回贈感謝狀，肯定劉文舉的義舉。

邱佩琳表示，瑞昶貿易公司是台灣本土企業，且工廠設於基隆市大武崙工業區，此次已是第2次捐贈復康巴士給市府，感謝劉文舉秉持企業回饋精神，讓資源得以留在基隆，為基隆身心障礙者，提供更便利的服務。

劉文舉說，在公司成立近1甲子的此刻，為感謝國人的愛護，使公司不斷茁壯成長，本於飲水思源，取之社會，回饋社會的精神，決定再次捐贈復康巴士予基隆市政府，期待能實質幫助更多身障者。

市府社會處長楊玉欣表示，基隆市身障人口約2萬1000餘人，占全市人口比例約5.9％，市府現有30輛復康巴士，為提升服務量能及品質，去年委託專業團隊經營，今年上半年也將推動復康巴士服務新制，以提升服務可近性等。

基隆 巴士 身障者

延伸閱讀

全國原住民族運動會基隆人數歷年最多 今授旗出發看好田徑、傳統拔河

不再被炸雞耽誤 三商餐飲旗下披薩入選亞太最佳披薩

北市補助身障者駕訓考照 研議放寬至普通駕照

新北復康巴士每月出勤6萬趟 雙人座提高量能、還打6折

相關新聞

基隆恐龍AR園區拍婚紗要6千 民批「盤子」海科館協調業者：將不收費

民眾今在網路爆料指到基隆潮境公園拍婚紗照卻要收6千元場地費，質疑「被坑殺」，引發爭議。國立海洋科技博物館表示，民眾所指應...

基隆希望之丘兒童公園破損危險 民代促修並建立管理機制

基隆市希望之丘兒童公園被家長反映有多項缺失，包括部分草皮嚴重掀起、電線外露等，對孩童遊玩時造成安全隱患。市議員張顥瀚今會...

去年水雉少了 林業署攜手玉里公所推棲地營造

水雉是二級保育鳥類，全台記錄數量3000多隻，花蓮壽豐、玉里也有少量棲息，林業及自然保育署花蓮分署觀察發現去年數量減少，...

基隆生育金調至3萬 同性婚約收養也納入

基隆市議會昨通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，也...

基隆行人傷亡車禍3成行人違規 孝四路口機車閃行人摔傷

基隆市警察局交通隊統計，行人傷亡車禍事故，超過30%是因為行人不遵守號誌、路段中任意穿越車道的違規行為主肇事主因，孝四路...

全國原住民族運動會基隆人數歷年最多 今授旗出發看好田徑、傳統拔河

全國原住民族運動會21至24日在高雄舉行，基隆市代表隊共380名選手，選手人數創歷年新高，市長謝國樑今天在市府大廳授旗後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。