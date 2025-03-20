基隆希望之丘兒童公園破損危險 民代促修並建立管理機制

基隆市希望之丘兒童公園被家長反映有多項缺失，包括部分草皮嚴重掀起、電線外露等，對孩童遊玩時造成安全隱患。市議員張顥瀚今會同市府勘查，要求市府應盡速修復，並增加對全市公園維護的預算，建立管理機制。市府說，已委請廠商處理，27日前全數修繕完成，並研議追加預算編列維護公園經費。

張顥瀚表示，中正公園希望之丘是基隆市民日常休閒的主要場所之一，而去年開放的兒童遊戲場已經是北北基孩童重要的遊戲樂園。然而，公園內的遊樂設施出現燈飾掉落、電線外露、草皮掀起，這些問題已經對孩童的遊玩安全構成潛在威脅，並引發家長的焦慮。

張顥瀚說，市府公園維護預算今年雖提高到980萬，但其中500萬的預算是要用來改善壽山路的路面，其餘450萬要用來維護希望之丘、百福公園、中山公園等，預算明顯不足，間接導致相關設施沒有辦法立即被修復。

張指出，5月底即將要審查今年度的追加減預算，呼籲市府在編列預算時，能將公共設施的維護列為優先項目，確保每位孩童都能在安全的環境中快樂成長，並設立專人管理兒童遊戲設施，確保損壞的設施能在第一時間立即被修復，保障兒童安全的遊戲權益。