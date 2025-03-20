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去年水雉少了 林業署攜手玉里公所推棲地營造

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供

水雉是二級保育鳥類，全台記錄數量3000多隻，花蓮壽豐、玉里也有少量棲息，林業及自然保育署花蓮分署觀察發現去年數量減少，研判與棲地經常變動影響繁殖有關，盤點適當場域，計畫與公所、社區合作推動棲地營造。

花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盤點潛在水雉棲地，調查發現壽豐鄉吳全養殖區及玉里鎮三民養殖區有少量水雉族群棲息及繁殖。三民地區每年最多曾發現24隻，但去年只有11隻，研判可能因養殖區施作狀況不定，造成棲地變動，是水雉族群無法在花蓮擴增的主因。

花蓮分署自然保育科長楊青樺昨天拜訪玉里鎮長龔文俊，說明棲地營造工程規畫，表示三民地區有一處約2公頃大的廢棄漁塭，適合營造成為水雉棲地，盼公所支持共同推動並簽署合作備忘錄。

龔文俊表示支持，也提醒營造水雉棲地時要注意泰國鱧、福壽螺等外來種的移除，不要因此影響農民的權益。

楊青樺表示，已盤點壽豐、玉里合適棲地進行營造示範及試作，計畫種植多種浮水、原生植物，除了讓水雉安心繁殖，也能庇護金線蛙、菊池氏細鯽等保育類、瀕危水生生物。

她說，未來還期待發展適合花蓮的水雉生態服務給付方案，也希望結合玉里鎮以所及周邊在地社區共同維護管理，推動相關的生態旅遊或環境教育等活動。

林業署花蓮分署自然保育科長楊青樺（左）拜會玉里鎮長龔文俊，討論攜手推動水雉棲地營造與保育工作。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署自然保育科長楊青樺（左）拜會玉里鎮長龔文俊，討論攜手推動水雉棲地營造與保育工作。圖／花蓮分署提供
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供
水雉為二級保育類，林業署花蓮分署前年起展開「花東縱谷水雉保育及友善棲地營造計畫」，盼給予安心棲息繁殖的環境。圖／花蓮分署提供

水雉 花東縱谷 花蓮

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