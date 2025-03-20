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海科館：潮境公園拍婚紗 不額外收場地費

中央社／ 基隆20日電

國立海洋科技博物館今天表示，在潮境復育公園拍婚紗照非屬商業及廣告拍攝行為，無需配合清場，不額外收場地費，歡迎新人前往留下美麗時刻。

基隆市政府與實境共創股份有限公司合作，打造潮境復育公園為「基隆恐龍AR生態園區」，有民眾在社群網站Threads表示，原本要去潮境公園拍婚紗，卻被告知要收新台幣6000元場地費。

海科館秘書室主任陳珮甄表示，民眾反映的區域為復育公園恐龍園區內，目前由基市府承租後委由實境共創營運，經與廠商釐清，認定拍攝婚紗照非屬商業及廣告拍攝行為，也無可能影響其他遊客參觀權益如須配合清場等，不額外收場地費。

陳珮甄說，這個區域及海科館全區戶外場地誠摯歡迎新人到拍攝，如果有相關婚紗攝影等需求，可致電（02）2593-6383，將有專人協助申請，以利後續拍攝。

基隆 婚紗照 海科館

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