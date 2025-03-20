關山拚擺脫豬糞臭 2.6億處理設施淨化空氣還能發電

關山鎮是台東養豬頭數最多鄉鎮，豬糞臭味四溢困擾民眾及遊客；鎮公所獲中央與縣府補助經費，將設畜牧糞尿處理設施，淨化空氣還能發電，邁向淨零碳排示範鄉鎮。

關山鎮是國內第1個設置環島自行車鄉鎮，觀光也因此盛極一時，但近年觀光沒落，除外在客觀環境影響外，鎮內也因養豬場排放臭味影響觀光品質。

鎮長彭成豐競選時將解決關山鎮豬糞惡臭問題列為主要政見，上任後積極尋找解決方案，向中央政府及縣政府爭取經費補助，希望不僅能「除臭」，還能達到淨零排碳示範鄉鎮。

彭成豐昨晚在臉書（Facebook）貼文表示，關山鎮終於可以擺脫豬臭味惡名，「關山畜牧糞尿資源化處理計畫」已獲得行政院環境部補助，加上縣政府、鎮公所自籌款及業者負擔，總經費新台幣2.6億元，解決關山鎮數十年困境，啟用後絕對會大幅提升觀光效益，同時增加地方經濟收入。

彭成豐今天接受中央社記者電話訪問表示，2月已收到行政院環境部的電子公文確定補助經費，日前鎮代會也正式通過，因此昨天7名鎮代與他簽署合作推動這計畫，全力讓計畫順利進行。

彭成豐表示，關山鎮有9間養豬場、養豬數逾3萬頭，占台東養豬頭數的65%，產生豬臭味成為觀光發展阻礙，他上任後與代表會攜手積極謀求解決方式，認為設置「養豬廢水集中處理場」是最佳解方案，經過縣政府大力協助及在地豬農支持，日前獲得環境部經費補助。

他說，之後將進行相關作業，實際解決關山鎮數十年來令人詬病問題，將有效提升關山觀光效益，成為全國接近淨零碳排示範的幸福鄉鎮。

鎮代會主席吳文忠表示，畜牧糞尿資源化處理計畫順利執行，將還給關山鎮乾淨空氣，還可資源再生，發電及製成有機肥，達到循環經濟目的，也增加在地就業機會。