基隆行人傷亡車禍3成行人違規 孝四路口機車閃行人摔傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
警方在孝四路口嚴格取締行人違規，近日開罰行人違規56件，提醒民眾不要心存僥倖。記者游明煌／翻攝
警方在孝四路口嚴格取締行人違規，近日開罰行人違規56件，提醒民眾不要心存僥倖。記者游明煌／翻攝

基隆市警察局交通隊統計，行人傷亡車禍事故，超過30%是因為行人不遵守號誌、路段中任意穿越車道的違規行為主肇事主因，孝四路基隆火車站前，日前有機車騎士為閃避違規穿越馬路的民眾，摔倒受傷。警方已在該路口嚴格取締行人違規，近日開罰行人違規56件，提醒民眾不要心存僥倖。

市政府表示，去年11月起推動「行人有序」政策，並自今年2月3日起進入「嚴正執法期」，呼籲行人過馬路務必走行人穿越道，切勿闖紅燈或任意從路段中穿越，減少發生事故的機會。

交通隊今天指出，統計交通事故數據顯示，行人傷亡事故超過30%都是因為行人不遵守號誌、或於路段中任意穿越車道造成。

交通隊說，2月8日7時30分許，孝四路基隆火車站前一名機車騎士為了閃避違規穿越馬路的民眾，自摔倒地受傷；因為每天上班尖峰前往搭火車、公車的通勤族很多，常有民眾為了一時方便，違規穿越馬路，警察局將該路段列為執法取締重點區域，截至3月15日止，已取締行人違規56件、違規停車30件。

警方已會同市政府會勘，協調市政府交通處在孝四路、忠二路口北側新增劃設「綠底行人穿越道線」，呼籲行人勿任意穿越道路，過馬路前應遵守「停、看、聽」的基本規則，駕駛人遵守交通規則，行人和駕駛人都不能心存僥倖，尤其行人不能有「車子一定要讓我」的心態，不注意紅綠燈號志任意過馬路，被撞上仍要負擔肇責。

火車站 行人

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