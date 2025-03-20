基隆生育金調至3萬 同性婚約收養也納入

基隆市議會昨通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，也放寬將雙北及桃園市視為連續設籍基隆、同性婚姻收養的子女也納入發放範疇，最快5月實施。

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，多名議員去年在議會質詢希望市府提高生育獎勵金。目前基隆生1胎獎勵金2萬，2胎4萬元，3胎以上類推。市府先前要提高生育獎勵金，但向議會提案廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認為躲避議會監督，市府修正自治條例再送審。

修正條例生育獎勵金每名新生兒從2萬增加為3萬元；因應同性婚姻法制化，原條例中的「婦女」字樣刪除，將同性婚收養的子女納入獎勵金發放範疇。

去年基隆出生人數為1337人，申請生育獎勵金1298人，共發放2596萬元。