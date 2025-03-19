快訊

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

基市府動支預備金整平騎樓 議員憂沒錢可救災

中央社／ 基隆19日電

基隆市議會今天審議市府動支第2預備金，議員質疑騎樓整平、街舞空間整修等費用，應編列在預算中，卻以第2預備金支應，亂花第2預備金，恐導致風災來臨時沒錢可救災。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，市府無論是辦理田寮河周邊騎樓整平規劃設計及後續監造、維護基隆市街舞空間，或田寮河畔公園闢建工程，這3個項目應可預先決定要做的事，理應編列在預算中，為何要以第2預備金支應。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，去年風災來襲時，很多地方需要清運土石，但因第2預備金用罄而捉襟見肘，至今還有很多地方的土石尚未完成清運，市府卻將第2預備金用於田寮河周邊騎樓整平規劃設計等項目。

鄭文婷說，市府在年度未過半，就把第2預備金花在不具急迫性、必要性項目，台灣每年夏季都會遇到颱風來襲，市府難道沒有預見，亂花第2預備金，恐導致風災來臨時沒錢可救災。

鄭文婷指出，今天審查會除保留在大會發言權外，她並要求市府在定期會仿效台北市政府作法，提出基隆市各機關申請動支第2預備金流程，避免讓第2預備金淪為市府小金庫。

市府都市發展處長謝孝昆表示，田寮河沿線騎樓整平計畫是過去沒有的新增項目，市府為加速推動計畫，因此去年動用第2預備金支應規劃設計，以利後續銜接施工，而相關施工經費有編列在預算，也已獲議會通過。

謝孝昆說，田寮河畔公園則是舊案，為早期徵收用地，因私地主去年才確定要領取拆遷補償金，因涉及市民權益才動用第2預備金支應。

市府產業發展處長林鼎超表示，街舞空間部分，市府原本有編列約36萬元預算整理場地，後來估算還需要40萬元才能將場地整建好，因有急迫性才動用第2預備金，而此場地就在火車站南站，已開放民眾使用。

基隆 鄭文婷 騎樓

延伸閱讀

基隆騎樓整平排擠救災經費？基市府說明動支2備金理由

國民黨投入罷免 基市議員鄭文婷：虛張聲勢無助民意支持

影／海上觀光新亮點！基隆水陸兩棲鴨子船、雙層巴士將上路

基隆綠罷立委、藍罷議員 謝國樑喊話：請大家高抬貴手

相關新聞

全國原住民族運動會基隆人數歷年最多 今授旗出發看好田徑、傳統拔河

全國原住民族運動會21至24日在高雄舉行，基隆市代表隊共380名選手，選手人數創歷年新高，市長謝國樑今天在市府大廳授旗後...

「羅東呷拜拜」周六登場席開500桌 周五開始周圍路段交管

宜蘭縣「羅東三月初三呷拜拜」周六登場，在鎮公所前廣場席開500桌，為了配合搭棚辦桌，從21日（星期五）上午8時起至3月2...

基隆生育獎勵金從2萬調至3萬 同性婚收養也納入發放

基隆市議會今天通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，...

基隆騎樓整平排擠救災經費？基市府說明動支2備金理由

基隆市議會今天審查基隆市政府2024年動支第二預備金，民進黨議員批評市府未在總預算中編列騎樓整平等相關經費，卻以動支第二...

宜蘭綠博發表主題曲「活成一道光」 傳遞愛與包容溫暖動人

2025宜蘭綠色博覽會即將登場，主辦單位今天發表綠博主題曲「活成一道光」，這首歌巧妙融合中英文、阿美族語、泰雅族語及賽德...

花蓮外籍生首例得瘧疾 衛生局籲當地居民留意健康狀況

花蓮縣出現今年首例瘧疾確診，為居住於壽豐鄉30多歲外籍博士班學生，3月11日曾因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。