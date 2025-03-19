全國原住民族運動會基隆人數歷年最多 今授旗出發看好田徑、傳統拔河

全國原住民族運動會21至24日在高雄舉行，基隆市代表隊共380名選手，選手人數創歷年新高，市長謝國樑今天在市府大廳授旗後出發。教育處表示，今年市府將膳食費每日從200提高為300元，住宿費提高至每日700元提升為1000元，並提供各項競賽資源及後援服務，盼為基隆爭光。

謝國樑表示，今年基隆市參賽選手人數創歷年新高，展現基隆市在競技體育的發展成果，市府今年大幅提高四大全國性賽事的參賽補助，包括全國原住民族運動會、全國運動會、全民運動會及全國中等學校運動會，確保選手在競賽過程中獲得最好的後勤支援。

謝國樑說，針對參賽選手的補助，市府特別將膳食費提升至每日300元，住宿費提高至每日1000元，並提供各項競賽資源及後援服務，希望選手們能無後顧之憂。

基隆市代表隊在教育處副處長楊永芬陪同下，在市府大廳授旗。基隆市體育會總幹事賴阿輝與市議員陳明建代表接旗，場面莊重熱烈。

教育處長徐嬿立指出，市府在集訓經費、比賽相關補助、設備升級或場館維護等方面投入資源，展現基隆的運動實力。

基隆市代表隊參賽項目有傳統競技與現代體育兩大類別。其中，6項傳統競技項目包括傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統鋸木及傳統拔河，林參加7項現代競技運動，包括田徑、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球及水域活動。

基隆代表隊較被看好的項目為田徑與傳統拔河，這兩項運動擁有扎實的訓練基礎與優秀選手陣容，在歷屆賽事中均有亮眼表現。