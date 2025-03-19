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「羅東呷拜拜」周六登場席開500桌 周五開始周圍路段交管

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「羅東呷拜拜」將於22日在鎮公所前席開500桌，21日上午8時起在活動周圍道路進行交通管制。圖／羅東鎮公所提供
「羅東呷拜拜」將於22日在鎮公所前席開500桌，21日上午8時起在活動周圍道路進行交通管制。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭縣「羅東三月初三呷拜拜」周六登場，在鎮公所前廣場席開500桌，為了配合搭棚辦桌，從21日（星期五）上午8時起至3月23日（星期日）凌晨2時，進行部分路段交通管制

管制路段如下：興東路段（公正街口至民權路口）部分路面限縮及停車管制；民生路段（興東路口至中華路口）禁止通行；民權路段（興東路口至中華路口）禁止通行；中華路段（公正路口至中山路口）由北往南汽車單向通行管制；中興路段全面禁止通行。

停車場管制方面，羅東鎮公所前停車場及廣庭停車場，在管制時間內全面暫停停車；立體停車場自3月22日（星期六）中午12時起至22時，僅維持車輛出場，不提供車輛入場服務。請用路人配合現場交管人員或交通錐，警示燈疏導方向進行，維護交通順暢。

交通管制 停車場 羅東

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