基隆生育獎勵金從2萬調至3萬 同性婚收養也納入發放

基隆市議會今天通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，也放寬將雙北市及桃園市視為連續設籍基隆。市府表示，預計將今年5月公告實施；另也刪除「婦女」字樣，同性婚收養的子女也納入發放範疇，最快5月實施。

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，多名議員去年在議會質詢希望市府提高生育獎勵金。目前基隆生1胎獎勵金2萬，2胎4萬，3胎以上類推。

市府先前要提高生育獎勵金，但向議會提案廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認為躲避議會監督嫌疑。市府決定修正自治條例再送審。

基隆市政府提出「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金每名新生兒從2萬增加為3萬元。因應同性婚姻法制化，原本基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例中的「婦女」字樣刪除，將同性婚收養的子女納入獎勵金發放範疇。

原自治條例規定申請資格，新生兒父母至少一方須設籍基隆市1年以上，且申請時仍設籍基隆，基於北北基桃是共同生活圈的範疇，將設籍規定放寬為父母一方必須在新生兒出生前10個月。但若新生兒父母雙方申請時，在基隆設籍不滿10個月，但先前連續設籍在台北市、新北市或桃園市，也視為連續設籍在基隆市。

去年基隆出生人數為1337人，申請生育獎勵金1298人，共發放2596萬元，若今年維持這樣水準，預估會發出3894萬元，市府編列4180萬元的預算。