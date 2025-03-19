快訊

具俊曄被爆即將離開台灣！下一步新動向曝光

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆生育獎勵金從2萬調至3萬 同性婚收養也納入發放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆生育獎勵金調為3萬、同性婚收養納入，放寬連續設籍。圖／基隆市政府提供
基隆生育獎勵金調為3萬、同性婚收養納入，放寬連續設籍。圖／基隆市政府提供

基隆市議會今天通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，也放寬將雙北市及桃園市視為連續設籍基隆。市府表示，預計將今年5月公告實施；另也刪除「婦女」字樣，同性婚收養的子女也納入發放範疇，最快5月實施。

基隆市出生率逐年降低，少子化問題嚴重，多名議員去年在議會質詢希望市府提高生育獎勵金。目前基隆生1胎獎勵金2萬，2胎4萬，3胎以上類推。

市府先前要提高生育獎勵金，但向議會提案廢止「基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例」，改以辦法訂定增加調整彈性，但提案被議會程序委員會退回，認為躲避議會監督嫌疑。市府決定修正自治條例再送審。

基隆市政府提出「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金每名新生兒從2萬增加為3萬元。因應同性婚姻法制化，原本基隆市婦女生育獎勵金發放自治條例中的「婦女」字樣刪除，將同性婚收養的子女納入獎勵金發放範疇。

原自治條例規定申請資格，新生兒父母至少一方須設籍基隆市1年以上，且申請時仍設籍基隆，基於北北基桃是共同生活圈的範疇，將設籍規定放寬為父母一方必須在新生兒出生前10個月。但若新生兒父母雙方申請時，在基隆設籍不滿10個月，但先前連續設籍在台北市、新北市或桃園市，也視為連續設籍在基隆市。

去年基隆出生人數為1337人，申請生育獎勵金1298人，共發放2596萬元，若今年維持這樣水準，預估會發出3894萬元，市府編列4180萬元的預算。

基隆 生育

延伸閱讀

基隆騎樓整平排擠救災經費？基市府說明動支2備金理由

全國原民運基隆380名選手參賽 市府提高補助

神韻基隆演出市府接恐嚇信 警研判惡作劇加強安檢

影／神韻基隆巡演收炸彈恐嚇信 謝國樑：毋枉毋縱零容忍

相關新聞

基隆生育獎勵金從2萬調至3萬 同性婚收養也納入發放

基隆市議會今天通過市府所提「基隆市生育獎勵金自治條例」修正案，生育獎勵金從2萬提高到3萬元，另因應北北基桃是共同生活圈，...

基隆騎樓整平排擠救災經費？基市府說明動支2備金理由

基隆市議會今天審查基隆市政府2024年動支第二預備金，民進黨議員批評市府未在總預算中編列騎樓整平等相關經費，卻以動支第二...

宜蘭綠博發表主題曲「活成一道光」 傳遞愛與包容溫暖動人

2025宜蘭綠色博覽會即將登場，主辦單位今天發表綠博主題曲「活成一道光」，這首歌巧妙融合中英文、阿美族語、泰雅族語及賽德...

花蓮外籍生首例得瘧疾 衛生局籲當地居民留意健康狀況

花蓮縣出現今年首例瘧疾確診，為居住於壽豐鄉30多歲外籍博士班學生，3月11日曾因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院...

連通3國數位生命線「TPU海纜系統」 機敏建設登陸台東大武

海底電纜破壞議題備受關注，中華電信去年6月在台東大武鄉辦理新建機房大樓竣工典禮，外傳為國際海底光纜機房，當地鄉親稱大樓為...

露營場難合法化 花蓮僅1件過關

中央政府近年積極輔導非法露營場合法化，訂定「露營場管理要點」輔導。花蓮縣政府統計，縣內有48件通過第一階段許可，僅1件通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。