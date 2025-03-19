基隆騎樓整平排擠救災經費？基市府說明動支2備金理由

基隆市議會今天審查基隆市政府2024年動支第二預備金，民進黨議員批評市府未在總預算中編列騎樓整平等相關經費，卻以動支第二預備金方式，可能排擠緊急救災經費。市府說明，騎樓整平等相關的政策去年開始推動，今年持續進行，沒有編列在2024年的總預算，動用二備金支應後才發生風災，沒有影響救災經費。

基隆市議會今天上午聯席審查會審議市府第二預備金動支，總計動支2248萬元，經常門動支1875萬7000元、資本門動支372萬3000元。

民進黨議員鄭文婷說，去年風災來臨時，很多地方需要清運土石，但因第二預備金用罄而捉襟見肘，至今還有很多地方的土石無法完成清運，誰料市府卻將第二預備金用於辦理基隆市田寮河周邊騎樓整平規劃設計及後續監造500萬元、推廣基隆街舞文化藝術發展在地青年舞蹈等。

鄭文婷認為，市府在年度未過半前就把第二預備金花在不具有急迫性、必要性的項目，而且台灣每年夏季均會遇到颱風來襲，市府難道沒有預見？這樣亂花第二預備金導致風災來臨時沒有錢可救災，實在是讓人感到不可思議。

民進黨議員吳驊珈也說，相關的計畫都應該編列在正式預算中，不明白市府為什麼一定要卻動支第二預備金。議員張之豪表示，任意動支二備金可能會影響後續搶為救災害的經費。

市府說明，騎樓整平計畫等因為推動有成效，受到民眾肯定，希望市府持續推動，議員也有建議，市府擴大將田寮河周邊的地區列入騎樓整平計畫，未列在去年度的總預算。

市府說，風災是去年7月、10月發現，都是在市府動動第二預備金之後的事，當時並不能預知「未來」會發生風災、淹水，後來出現災害後，市府編列災害預備金用於支應風災的緊急支出，並沒有影響搶災、救災的工作。

審查會主席何淑萍表示，騎樓整平原本就是市民期盼已久的政策，要求市府日後相關法條引用應該更明確。