宜蘭綠博發表主題曲「活成一道光」 傳遞愛與包容溫暖動人

2025宜蘭綠色博覽會即將登場,主辦單位今天發表綠博主題曲「活成一道光」,這首歌巧妙融合中英文、阿美族語、泰雅族語及賽德克族語,多語歌詞象徵突破語言種族隔閡,傳遞關愛、理解與包容,同時邀請創作歌手郭文斌現場演唱,天籟之音溫暖動人,MV今中午在綠博官網上架。

綠色博覽會是宜蘭春季大型旗艦活動,3月29日在武荖坑風景區登場,為期44天,綠博辦了25年,從2021年起開始每年創作不同主題歌曲,依序為四季心願、天清宜蘭、For Tomorrow我們共同的未來、It's not too late永遠都不嫌晚,今年的活成一道光源於印度詩人泰戈爾的詩句:「把自己活成一道光,因為你不知道,誰會藉著你的光走出黑暗」。

縣府今天發表2025綠博主題曲及MV,由宜蘭南澳鄉原創青年歌手郭文斌創作詞曲,孫湯玉惠議員翻譯阿美族語,族語老師梁秀蘭翻譯泰雅族語,資深音樂人謝文德老師製作編曲,瑪嘎巴嗨文化藝術團合唱,巧妙融合多語特色,MV中還出現阿美族頭目虔誠祈福,傳達包容與守護的共融信念。

歌詞中訴說環境變遷,「當春去秋不再來之際,我們是否還能找回那段美好的曾經?」副歌以「別再視而不見,別再冷漠以對」呼籲拋開冷漠,用行動關懷彼此,「To save the world, To love the world」英語歌詞突破地理疆界,溫暖與愛向全世界延伸。歌曲連結網址:https://youtu.be/c-9BeQU1OKo?si=pXJwKdah2i5xg55t。

代理縣長林茂盛表示,每年綠博主題曲不但好聽,而且感動人心,帶給大家正向陽光與愛的力量,這首歌曲把今年綠博「共融世界」融合土地的關懷、祖先的智慧、族群的文化與未來的期許,透過聲音帶給聽者溫暖感動。

創作者郭文斌說,南澳鄉是泰雅族人是唯一可以看見海洋的地方,童年的美好記憶因環境破壞而逐漸消逝,身處在新世代面臨很多生態環境、人與人之間的問題,但他相信有那麼一道希望的光,盼人類共同努力讓地球變得更不一樣。

主辦單位說明綠博不僅每天上演一齣原生與特有種生物保育定目劇,還有兩套共12道關卡的失落王國實境解謎,17個寓教於樂的永續共融展區,21座親子同樂遊戲設施,千場DIY手作體驗課程及許多創新的永續行動,歡迎大家走入這座環境生態教育的綠色場域。