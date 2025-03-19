花蓮外籍生首例得瘧疾 衛生局籲當地居民留意健康狀況

花蓮縣出現今年首例瘧疾確診，為居住於壽豐鄉30多歲外籍博士班學生，3月11日曾因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院就醫。經查他一個月內曾到過瘧疾流行疫區。衛生局表示，已啟動緊急措施，包括消毒個案居住地區、誘捕病媒蚊，提醒民眾如身體有異狀，須盡速就醫。

衛生局指出，依照衛福部疾病管制署資料，台灣截至昨天為止，有6例境外移入瘧疾確定病例，此次通報為花蓮第1例。

衛生局長朱家祥表示，衛生局在個案居住地周邊，疑似高風險場域懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊、環境消毒作業，以及周邊醫療院所訪視等防治措施，提醒當地民眾如有不適症狀盡速就醫，避免疫情擴散。

衛生局說明，瘧疾為感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，一般分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。多數人感染後約於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

若未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局提醒，若前往國外瘧疾流行地區，可於出國前一個月至衛生福利部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，居住有紗門、紗窗的房舍。

返國後如出現疑似症狀應盡速就醫，並提供醫師旅遊史、接觸史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊。瘧疾相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。