攜手培育棒球人才 台水冠名贊助東大棒球隊

台東大學與台灣自來水公司合作培育棒球人才，未來3年台水將提供東大棒球隊經費和器材贊助；東大球隊衣服會加上台水logo。

國立台東大學校長鄭憲宗與台灣自來水公司董事長李嘉榮18日簽署冠名贊助合作協議，攜手推動台灣棒球發展，提升台東大學棒球隊競技水平，培育優秀人才，促進地方棒球產業。

台水公司承諾未來3年將提供東大棒球隊出賽經費及器材設備贊助；東大則在棒球隊衣服加上台水Logo。

台東大學今天發布新聞稿表示，李嘉榮在致詞時，分享台水公司成立多項運動社團，鼓勵員工保持身心健康，並期望未來透過球類競賽，促進彼此更多交流。

他說，台東是棒球人才的搖籃，培育出許多國家級選手，透過這次對台東大學的贊助，希望能協助棒球隊在賽事中展現更優異的成績，未來有機會進入職棒或國際賽場，將運動熱情發揮到極致。

台東大學表示，棒球隊成軍10年，秉持「厚植台灣棒球發展，培育棒球人才，品德教育為基礎」理念，112年拿下隊史首座梅花旗冠軍，近年名列大專棒球聯賽公開一級隊伍，最佳成績為全國第2名。

台東大學棒球隊以「不只是運動員」為發展方向，培育多位職涯多元發展的人才，包括職棒選手、教練、教師及軍警消人員等；值得一提的是，球隊8成以上隊員為原住民族學生及弱勢家庭背景，因為進入東大升學也獲得翻轉人生的契機。

台東大學位於台灣東部，球隊到外縣市參賽，交通及住宿費等支出十分可觀。此次獲得台水公司冠名贊助，將能提供選手更為優質的訓練環境，有望再創佳績；同時鼓勵台東青年返鄉就讀，為台灣培育更多優秀棒球人才。