連通3國數位生命線「TPU海纜系統」 機敏建設登陸台東大武

海底電纜破壞議題備受關注，中華電信去年6月在台東大武鄉辦理新建機房大樓竣工典禮，外傳為國際海底光纜機房，當地鄉親稱大樓為神秘「506」號；不過，當時中華電信發聲明否認，並稱媒體純屬臆測，近日民眾發現有施工單位已進行機房沙灘人孔、管道及PFE接地等工程，縣府間接證實為「TPU海纜系統建設計畫」。

縣府建設處及國計處均表示，該「TPU海纜系統建設計畫」工程由中央及中華電信主導，2023年10月完成公開展覽及公聽會共計30天，但因整個計畫屬於，因此，地方政府沒有直接參與主導，相關資訊也不是很了解清楚，縣府只配合相關指示，就業務法規面協助。

中華電信大武機房新建工程計畫早在2010年開始展開，從土地變更到整地歷經12年的時間，2022年動土，去年6月6日竣工，中華電信舉辦簡單竣工典禮，但未邀請在地鄉長、縣長等地方官員，甚至中央交通部及其他部會首長也未受邀，僅有少數參與計畫及工程人員參加，動作耐人尋味。

由於這棟機房大樓興建很長一段時間，興建過程不僅低調，且有國安及美方介入指導及機房是重要戰略海底電纜通訊等傳聞不斷，當地居民就把這棟大樓稱神秘「506」號；消息曝光後，中華電信第一間發聲明否認，並稱媒體純屬臆測，強調公司一貫政策為不揭露客戶資訊、不評論客戶業務動向。

近日民眾在大武海邊發現有施工挖掘工程，經詢問後才得知是海底電纜機房沙灘人孔、管道及PFE接地工程，相關工程也在網路上公開，根據TeleGeography資料顯示，台灣國際海纜登陸點，除了新北淡水、八里、宜蘭頭城、屏東枋山外，已多了台東大武，是Google的TPU海底光纖電纜系統，連接台灣、菲律賓及美國。

據了解，全球海底電纜地圖Submarine Cable Map也能看見這條海纜系統登陸點台灣大武，且早在2023年完成海纜路線勘測作業，纜線從大武上岸後直接接入地上5層的Internet Data Center（IDC）機房；該大樓分為地下1層、地上5層，每個樓層都有3個互不連通的空間。